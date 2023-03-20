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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина ждет, что Китай использует свое влияние на РФ для прекращения войны – спикер украинского МИД

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Переговоры между КНР и РФ на высшем уровне начались сегодня в Москве
Переговоры между КНР и РФ на высшем уровне начались сегодня в Москве
Фото: ЕРА

Украина готова к более тесному диалогу с Китаем. Об этом говорится в заявлении спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, пишет "Укринформ".

По его словам, Киев внимательно следит за визитом главы КНР Си Цзиньпина в Россию

"Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву для прекращения ее агрессивной войны против Украины", – заявил Николенко.

Он отметил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора со китайским коллегой Цинь Ганом на прошлой неделе подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Украины должно быть стержнем всех дипломатических усилий.

О визите главы КНР в Москву стало известно 13 марта. По данным Reuters, планы визита Си Цзиньпина появились после того, как Китай предложил посредничество в установлении мира в Украине, опубликовав в конце февраля свой "мирный план", что было встречено со скептицизмом на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Китаем России.

Си Цзиньпин перед визитом в РФ написал статью для "Российской газеты". Издание опубликовало ее 21 марта. По мнению Си Цзиньпина, предложенный Китаем "мирный план" отражает "единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса".

Путин перед приездом Си Цзиньпина в РФ заявил, что Россия открыта "к политико-дипломатическому урегулированию" войны с Украиной. После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, считают западные СМИ.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.

24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.

В то же время Зеленский считает, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином

В Кремле заявляли, что "с большим вниманием" отнеслись к "мирному плану" Китая, но предпосылок к миру не видят

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Китай, МИД, МИД Украины, Москва, Си Цзиньпин, переговоры, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Олег Николенко, Цинь Ган
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