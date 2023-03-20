Блинкен: Мир не должен обманываться "мирным планом" Китая

Он считает, что так называемый мирный план КНР может быть тактикой затягивания для оказания помощи российским войскам на территории Украины.
"Мир не должен быть введен в заблуждение никакими тактическими шагами России, поддерживаемыми Китаем или любой другой страной, чтобы заморозить войну на своих условиях", – заявил Блинкен.
Глава Госдепартамента считает, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, который проходит после вынесения Международным уголовным судом ордера на арест президента РФ Владимира Путина, свидетельствует о том, что Пекин не считает, что Кремль должен нести ответственность за преступления в Украине.
"Фундаментальным элементом любого плана по прекращению войны на Украине и установлению справедливого и прочного мира должна быть защита суверенитета и территориальной целостности Украины", – добавил он.
24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.
21 марта Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом, который продлится три дня. Утром "Российская газета" опубликовала его статью, в которой глава КНР заявил, что предложенный Пекином "мирный план" отражает "единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса".
The Wall Street Journal сообщила, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Китая планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.