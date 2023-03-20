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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен: Мир не должен обманываться "мирным планом" Китая

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Глава Госдепа считает, что Китай хочет заморозить войну на условиях России
Глава Госдепа считает, что Китай хочет заморозить войну на условиях России
Фото: ЕРА

Госсекретарь США Энтони Блинкен скептически оценивает предложения Китая о мирном урегулировании ситуации в Украине. Об этом глава американского дипломатического ведомства США заявил 21 марта на брифинге, который Госдеп транслировал в YouTube.

Он считает, что так называемый мирный план КНР может быть тактикой затягивания для оказания помощи российским войскам на территории Украины.

"Мир не должен быть введен в заблуждение никакими тактическими шагами России, поддерживаемыми Китаем или любой другой страной, чтобы заморозить войну на своих условиях", – заявил Блинкен.

Глава Госдепартамента считает, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, который проходит после вынесения Международным уголовным судом ордера на арест президента РФ Владимира Путина, свидетельствует о том, что Пекин не считает, что Кремль должен нести ответственность за преступления в Украине.

"Фундаментальным элементом любого плана по прекращению войны на Украине и установлению справедливого и прочного мира должна быть защита суверенитета и территориальной целостности Украины", – добавил он.

Контекст:

24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.

21 марта Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом, который продлится три дня. Утром "Российская газета" опубликовала его статью, в которой глава КНР заявил, что предложенный Пекином "мирный план" отражает "единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса".

The Wall Street Journal сообщила, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Китая планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теги: Россия, Владимир Путин, Китай, Си Цзиньпин, Госдепартамент США, переговоры, Энтони Блинкен, война России против Украины
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