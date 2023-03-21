ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Борьба с утечками информации и поставки боеприпасов для ВСУ. Зеленский провел заседание ставки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский провел заседание ставки, на котором обсудили в том числе будущие поставки военной помощи от партнеров Украины
Зеленский провел заседание ставки, на котором обсудили в том числе будущие поставки военной помощи от партнеров Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 21 марта провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Сообщается, что с докладом об оперативной обстановке по основным направлениям фронта выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Затем начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о возможных действиях противника в ближайшей перспективе.

"Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ходе боевых действий в рамках зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север", – говорится в сообщении.

Члены ставки также рассмотрели вопрос обеспечения сил обороны боеприпасами, в частности календарь поступления оружия и боеприпасов от партнеров Украины, сообщила пресс-служба Зеленского.

"Отдельное внимание было уделено вопросу защиты информации и предотвращению ее утечки", – отметили в ОП.

Сообщается, что в заседании также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию ставки присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение 2022 года года он провел 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 15 раз, последний раз – 17 марта.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Теги: Россия, Украина, оружие, СНБО, военная техника, разведка, военная помощь, боеприпасы, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Валерий Залужный, Денис Шмыгаль, Офис президента Украины, Алексей Данилов, Андрей Ермак, заседание, Кирилл Буданов, российские оккупанты, деоккупация, военная разведка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Корее, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ
"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Корее, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ
Галина ГРИШИНА
Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество
Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество
Галина ГРИШИНА
Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео
Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
92-летний миллиардер Мердок женится в пятый раз. Его избранница моложе на 26 лет
92-летний миллиардер Мердок женится в пятый раз. Его избранница моложе на 26 лет
Галина ГРИШИНА
  Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской
  Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Галина ГРИШИНА
Капуста для голубцов. Как быстро снять листья. Простой совет
Капуста для голубцов. Как быстро снять листья. Простой совет
  Каменских выпустила клип на песню "Душа" в украинском этническом стиле. Потап отреагировал
  Каменских выпустила клип на песню "Душа" в украинском этническом стиле. Потап отреагировал
Позитив озвучил причины, которые "пошатнули" его дружбу с Потапом
Позитив озвучил причины, которые "пошатнули" его дружбу с Потапом
Галина ГРИШИНА
Как вырастить идеальный шпинат из семян
Как вырастить идеальный шпинат из семян
Украинский стилист показала, как завить локоны с помощью эластичного жгута. Видео до и после
Украинский стилист показала, как завить локоны с помощью эластичного жгута. Видео до и после
Галина ГРИШИНА
В прозрачном платье без бюстгальтера. Дорофеева поделилась снимком из обычной жизни
В прозрачном платье без бюстгальтера. Дорофеева поделилась снимком из обычной жизни
Билык показала утренние объятия с Коляденко. В сети отреагировали
Билык показала утренние объятия с Коляденко. В сети отреагировали
Галина ГРИШИНА
Нежные цветы и объемные элементы. Пять вариантов маникюра на весну от американского мастера
Нежные цветы и объемные элементы. Пять вариантов маникюра на весну от американского мастера
"Быстро и очень вкусно". Самый простой рецепт пиццы на лаваше
"Быстро и очень вкусно". Самый простой рецепт пиццы на лаваше
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (95625)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (72790)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (50289)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (41372)
5
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (31994)
6
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (28315)
7
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!" (22434)
8
24-летняя Квиткова снялась топлес. Видео (20454)
 
 
 
 