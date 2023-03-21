Борьба с утечками информации и поставки боеприпасов для ВСУ. Зеленский провел заседание ставки

Сообщается, что с докладом об оперативной обстановке по основным направлениям фронта выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Затем начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о возможных действиях противника в ближайшей перспективе.
"Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ходе боевых действий в рамках зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север", – говорится в сообщении.
Члены ставки также рассмотрели вопрос обеспечения сил обороны боеприпасами, в частности календарь поступления оружия и боеприпасов от партнеров Украины, сообщила пресс-служба Зеленского.
"Отдельное внимание было уделено вопросу защиты информации и предотвращению ее утечки", – отметили в ОП.
Сообщается, что в заседании также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию ставки присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение 2022 года года он провел 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 15 раз, последний раз – 17 марта.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.