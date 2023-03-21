Борьба с утечками информации и поставки боеприпасов для ВСУ. Зеленский провел заседание ставки

Зеленский провел заседание ставки, на котором обсудили в том числе будущие поставки военной помощи от партнеров Украины Фото: president.gov.ua

Сообщается, что с докладом об оперативной обстановке по основным направлениям фронта выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Затем начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о возможных действиях противника в ближайшей перспективе.

"Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ходе боевых действий в рамках зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север", – говорится в сообщении.

Члены ставки также рассмотрели вопрос обеспечения сил обороны боеприпасами, в частности календарь поступления оружия и боеприпасов от партнеров Украины, сообщила пресс-служба Зеленского.

"Отдельное внимание было уделено вопросу защиты информации и предотвращению ее утечки", – отметили в ОП.

Сообщается, что в заседании также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию ставки присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение 2022 года года он провел 45 таких заседаний. В этом году президент собирал ставку более 15 раз, последний раз – 17 марта.