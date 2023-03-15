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"Усиление ПВО, подготовка украинских военных". Залужный рассказал о разговоре с начальником штаба ВС Франции

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Залужный уже говорил ранее с Бюркаром (на фото)
Залужный уже говорил ранее с Бюркаром (на фото)
Фото: ЕРА

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел телефонный разговор с руководителем Объединенного штаба вооруженных сил (ВС) Франции Тьерри Бюркаром. Об этом Залужный сообщил 15 марта в Facebook.

"Провел телефонный разговор с [...] генералом армии Тьери Бюркаром. Рассказал о положении дел на передовой: атаки противника не прекращаются по всему фронту. Наши защитники героически сопротивляются оккупантам – ситуация контролируемая, несмотря на сложность", – написал он.

По словам главнокомандующего ВСУ, "также обсудили вопросы относительно усиления ПВО и подготовки украинских военных".

"Договорились развивать сотрудничество и поддерживать диалог и дальше. Спасибо генералу Бюркару, правительству и всему народу Французской Республики. Чувствую поддержку. Победа будет за нами", – заявил Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid02yxWAwnpkJf5mLjM87SRYJZmRFR6NqYKUHQ9VaYxvHW2meChhATTYqh2VPrtkhh1Nl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Последний раз об общении Залужного с Бюркаром сообщалось в декабре 2022 года.

Контекст:

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Украина в ходе противостояния российской агрессии может рассчитывать на Францию, потому что Россия не может и не должна победить в войне.

По состоянию на декабрь 2022 года, как сообщало издание CNews со ссылкой на данные Елисейского дворца, Франция выделила Украине €2,7 млрд помощи, из которой военной помощи – на €750 млн. Франция, в частности, предоставила Украине САУ Caesar, ЗРК Crotale, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы TRF1, бронетранспортеры VAB, боеприпасы, снаряжение, отмечал телеканал France 24.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Франция, война, ПВО, помощь, война России против Украины, Валерий Залужный
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