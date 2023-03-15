"Усиление ПВО, подготовка украинских военных". Залужный рассказал о разговоре с начальником штаба ВС Франции

Залужный уже говорил ранее с Бюркаром (на фото) Фото: ЕРА

"Провел телефонный разговор с [...] генералом армии Тьери Бюркаром. Рассказал о положении дел на передовой: атаки противника не прекращаются по всему фронту. Наши защитники героически сопротивляются оккупантам – ситуация контролируемая, несмотря на сложность", – написал он.

По словам главнокомандующего ВСУ, "также обсудили вопросы относительно усиления ПВО и подготовки украинских военных".

"Договорились развивать сотрудничество и поддерживать диалог и дальше. Спасибо генералу Бюркару, правительству и всему народу Французской Республики. Чувствую поддержку. Победа будет за нами", – заявил Залужный.

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Последний раз об общении Залужного с Бюркаром сообщалось в декабре 2022 года.