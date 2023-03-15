"Усиление ПВО, подготовка украинских военных". Залужный рассказал о разговоре с начальником штаба ВС Франции

"Провел телефонный разговор с [...] генералом армии Тьери Бюркаром. Рассказал о положении дел на передовой: атаки противника не прекращаются по всему фронту. Наши защитники героически сопротивляются оккупантам – ситуация контролируемая, несмотря на сложность", – написал он.
По словам главнокомандующего ВСУ, "также обсудили вопросы относительно усиления ПВО и подготовки украинских военных".
"Договорились развивать сотрудничество и поддерживать диалог и дальше. Спасибо генералу Бюркару, правительству и всему народу Французской Республики. Чувствую поддержку. Победа будет за нами", – заявил Залужный.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последний раз об общении Залужного с Бюркаром сообщалось в декабре 2022 года.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Украина в ходе противостояния российской агрессии может рассчитывать на Францию, потому что Россия не может и не должна победить в войне.
По состоянию на декабрь 2022 года, как сообщало издание CNews со ссылкой на данные Елисейского дворца, Франция выделила Украине €2,7 млрд помощи, из которой военной помощи – на €750 млн. Франция, в частности, предоставила Украине САУ Caesar, ЗРК Crotale, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы TRF1, бронетранспортеры VAB, боеприпасы, снаряжение, отмечал телеканал France 24.