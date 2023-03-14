Залужный в День украинского добровольца: Нация добровольцев – непобедима

Залужный: Сегодня все мы, как никогда, сплочены и боремся за свою независимость Фото: Головнокомандувач ЗСУ / Telegram

"Преданность. Решительность. И искреннее стремление защищать Родину. Каждый день. Ежесекундно. Украинцы демонстрируют всему миру, что значит быть добровольцем. В первую очередь в героических боях на передовой. В круглосуточном волонтерском труде. Помощью в тылу. По зову сердца ради победы. Враг хочет нас сломить, но нация добровольцев – непобедима", – подчеркнул Залужный.

Он также отметил, что "сегодня все мы, как никогда, сплочены и боремся за свою независимость".