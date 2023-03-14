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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный в День украинского добровольца: Нация добровольцев – непобедима

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Залужный: Сегодня все мы, как никогда, сплочены и боремся за свою независимость
Залужный: Сегодня все мы, как никогда, сплочены и боремся за свою независимость
Фото: Головнокомандувач ЗСУ / Telegram

Благодаря добровольцам Украину невозможно победить на поле боя. Об этом 14 марта в День украинского добровольца в Telegram заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Преданность. Решительность. И искреннее стремление защищать Родину. Каждый день. Ежесекундно. Украинцы демонстрируют всему миру, что значит быть добровольцем. В первую очередь в героических боях на передовой. В круглосуточном волонтерском труде. Помощью в тылу. По зову сердца ради победы. Враг хочет нас сломить, но нация добровольцев – непобедима", – подчеркнул Залужный.

Он также отметил, что "сегодня все мы, как никогда, сплочены и боремся за свою независимость".

Контекст:

День украинского добровольца Верховная Рада учредила в январе 2017 года. 

14 марта 2014 года первые добровольцы самообороны Майдана отправились на полигон в Новых Петровцах Киевской области для формирования первого добровольческого батальона.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, добровольцы, независимость, украинцы, война России против Украины, Валерий Залужный
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