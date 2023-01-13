Украинские добровольцы без контракта с ВСУ смогут получить статус участника боевых действий. Рада приняла закон

Ранее законом не было предусмотрено предоставление статуса "участник боевых действий" лицам, которые не служат в ВСУ или официальных формированиях Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Согласно данным на странице законопроекта на сайте парламента, его поддержали 310 нардепов.

В пояснительной записке объясняется, что ранее законом не была предусмотрена процедура предоставления статуса "участник боевых действий" лицам, которые не служат в ВСУ, Министерстве внутренних дел Украины, Национальной полиции, Нацгвардии, Государственной пограничной службе, Службе безопасности или других официальных военных формированиях.

Аналогичный пробел в законе существует и для этих же лиц, если они получили инвалидность во время защиты Украины от российской агрессии.

Поэтому принятый закон позволяет признать этих добровольцев участниками боевых действий, а в случае получения ими инвалидности в боевых действиях – лицами с инвалидностью вследствие войны.

Решение о предоставлении статуса УБД таким добровольцам будет приниматься Межведомственной комиссией, действующей при Минветеранов.