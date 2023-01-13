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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские добровольцы без контракта с ВСУ смогут получить статус участника боевых действий. Рада приняла закон

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Ранее законом не было предусмотрено предоставление статуса "участник боевых действий" лицам, которые не служат в ВСУ или официальных формированиях
Ранее законом не было предусмотрено предоставление статуса "участник боевых действий" лицам, которые не служат в ВСУ или официальных формированиях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Верховная Рада Украины 12 января приняла законопроект №7322 о признании участниками боевых действий добровольцев, которые защищали Украину, однако не вступили в ВСУ.

Согласно данным на странице законопроекта на сайте парламента, его поддержали 310 нардепов.

В пояснительной записке объясняется, что ранее законом не была предусмотрена процедура предоставления статуса "участник боевых действий" лицам, которые не служат в ВСУ, Министерстве внутренних дел Украины, Национальной полиции, Нацгвардии, Государственной пограничной службе, Службе безопасности или других официальных военных формированиях.

Аналогичный пробел в законе существует и для этих же лиц, если они получили инвалидность во время защиты Украины от российской агрессии.

Поэтому принятый закон позволяет признать этих добровольцев участниками боевых действий, а в случае получения ими инвалидности в боевых действиях – лицами с инвалидностью вследствие войны.

Решение о предоставлении статуса УБД  таким добровольцам будет приниматься Межведомственной комиссией, действующей при Минветеранов.

Контекст:

15 марта 2022 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому добровольцы территориальной обороны могут быть признаны участниками боевых действий, ветеранами войны или лицами с инвалидностью в результате войны.

Чтобы получить официальный статус и социальные гарантии, добровольцы теробороны должны заключить соответствующие контракты с командирами добровольческих формирований территориальных общин.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, война, военные, агрессия, добровольцы, ветераны, инвалидность, парламент, закон, ВСУ, законопроект, война России против Украины
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