Украинские добровольцы без контракта с ВСУ смогут получить статус участника боевых действий. Рада приняла закон

Согласно данным на странице законопроекта на сайте парламента, его поддержали 310 нардепов.
В пояснительной записке объясняется, что ранее законом не была предусмотрена процедура предоставления статуса "участник боевых действий" лицам, которые не служат в ВСУ, Министерстве внутренних дел Украины, Национальной полиции, Нацгвардии, Государственной пограничной службе, Службе безопасности или других официальных военных формированиях.
Аналогичный пробел в законе существует и для этих же лиц, если они получили инвалидность во время защиты Украины от российской агрессии.
Поэтому принятый закон позволяет признать этих добровольцев участниками боевых действий, а в случае получения ими инвалидности в боевых действиях – лицами с инвалидностью вследствие войны.
Решение о предоставлении статуса УБД таким добровольцам будет приниматься Межведомственной комиссией, действующей при Минветеранов.
15 марта 2022 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому добровольцы территориальной обороны могут быть признаны участниками боевых действий, ветеранами войны или лицами с инвалидностью в результате войны.
Чтобы получить официальный статус и социальные гарантии, добровольцы теробороны должны заключить соответствующие контракты с командирами добровольческих формирований территориальных общин.