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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В новый пакет помощи от США вошли катера. Что о них известно

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Какие именно катера вошли в новый пакет помощи Украине, Пентагон не уточнил. На фото Dauntless Sea-Ark, которые есть в списке техники, выделенной США Украине после начала полномасштабной войны
Какие именно катера вошли в новый пакет помощи Украине, Пентагон не уточнил. На фото – Dauntless Sea-Ark, которые есть в списке техники, выделенной США Украине после начала полномасштабной войны
Фото: defense.gov

В новом пакете оборонной помощи США Украине на $350 млн есть речные патрульные катера. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона 20 марта.

В релизе не уточняется, о каком количестве катеров идет речь, также не указано, какие именно это катера. 

Однако в информационном бюллетене о военной помощи США Украине, который обнародовали на сайте Пентагона 20 марта, указано, что с 24 февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война РФ против Украины, США выделили более $32,5 млрд на помощь Украине.

И в список выделенного оборудования вошли 62 береговых и речных патрульных катера. 

Тип катеров и в этом списке не уточняется, но США не впервые предоставляют Украине такую технику. В июне прошлого года, в рамках одного из пакетов помощи, Пентагон объявлял о передаче украинским военным 18 катеров. 

Тогда речь шла о трех типах катеров, это:

  • два 35-футовых малых речных катера (small-unit riverine craft или SURC);
  • шесть 40-футовых морских боевых катеров;
  • 10 34-футовых патрульных катеров Dauntless Sea Ark. 

"Они предназначены в основном для защиты речных путей и для того, чтобы Украина могла сохранять контроль над речными путями. Они также могут быть использованы в близлежащих прибрежных районах", – объяснял высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства. 

Как рассказывает "Мілітарний", SURC – это бронированный катер, который Корпус морской пехоты США использует для контроля прибрежных вод и речных акваторий. Он может перевозить 16 бойцов и развивать скорость до 39 узлов (72 км/ч).

Издание предположило, что 40-футовые морские катера – это, вероятно, Riverine Patrol Boat производства компании Silver Ships Inc. Они  рассчитаны на перевозку 20 человек (шесть членов экипажа и десант из 14 бойцов). Силовая установка катера – 440-сильные двигатели Yanmar и водометы.

Dauntless Sea Ark – скоростные патрульные катера, которые производит компания US Watercraft. Они предназначены для использования в водах больших гаваней, прибрежных районов и в открытом море, говорится на сайте компании-производителя. 

Контекст:

О новом, 34-м пакете помощи Украине, которую США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона, Вашингтон объявил 20 марта. Кроме катеров, в него вошел ряд боеприпасов, в том числе снаряды к HIMARS. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, Пентагон, Вашингтон, военная помощь, помощь, боеприпасы, катер, война России против Украины
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