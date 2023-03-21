В новый пакет помощи от США вошли катера. Что о них известно

В релизе не уточняется, о каком количестве катеров идет речь, также не указано, какие именно это катера.
Однако в информационном бюллетене о военной помощи США Украине, который обнародовали на сайте Пентагона 20 марта, указано, что с 24 февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война РФ против Украины, США выделили более $32,5 млрд на помощь Украине.
И в список выделенного оборудования вошли 62 береговых и речных патрульных катера.
Тип катеров и в этом списке не уточняется, но США не впервые предоставляют Украине такую технику. В июне прошлого года, в рамках одного из пакетов помощи, Пентагон объявлял о передаче украинским военным 18 катеров.
Тогда речь шла о трех типах катеров, это:
"Они предназначены в основном для защиты речных путей и для того, чтобы Украина могла сохранять контроль над речными путями. Они также могут быть использованы в близлежащих прибрежных районах", – объяснял высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства.
Как рассказывает "Мілітарний", SURC – это бронированный катер, который Корпус морской пехоты США использует для контроля прибрежных вод и речных акваторий. Он может перевозить 16 бойцов и развивать скорость до 39 узлов (72 км/ч).
Издание предположило, что 40-футовые морские катера – это, вероятно, Riverine Patrol Boat производства компании Silver Ships Inc. Они рассчитаны на перевозку 20 человек (шесть членов экипажа и десант из 14 бойцов). Силовая установка катера – 440-сильные двигатели Yanmar и водометы.
Dauntless Sea Ark – скоростные патрульные катера, которые производит компания US Watercraft. Они предназначены для использования в водах больших гаваней, прибрежных районов и в открытом море, говорится на сайте компании-производителя.
О новом, 34-м пакете помощи Украине, которую США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона, Вашингтон объявил 20 марта. Кроме катеров, в него вошел ряд боеприпасов, в том числе снаряды к HIMARS.