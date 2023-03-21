В новый пакет помощи от США вошли катера. Что о них известно

Какие именно катера вошли в новый пакет помощи Украине, Пентагон не уточнил. На фото – Dauntless Sea-Ark, которые есть в списке техники, выделенной США Украине после начала полномасштабной войны Фото: defense.gov

В релизе не уточняется, о каком количестве катеров идет речь, также не указано, какие именно это катера.

Однако в информационном бюллетене о военной помощи США Украине, который обнародовали на сайте Пентагона 20 марта, указано, что с 24 февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война РФ против Украины, США выделили более $32,5 млрд на помощь Украине.

И в список выделенного оборудования вошли 62 береговых и речных патрульных катера.

Тип катеров и в этом списке не уточняется, но США не впервые предоставляют Украине такую технику. В июне прошлого года, в рамках одного из пакетов помощи, Пентагон объявлял о передаче украинским военным 18 катеров.

Тогда речь шла о трех типах катеров, это:

два 35-футовых малых речных катера (small-unit riverine craft или SURC);

шесть 40-футовых морских боевых катеров;

10 34-футовых патрульных катеров Dauntless Sea Ark.

"Они предназначены в основном для защиты речных путей и для того, чтобы Украина могла сохранять контроль над речными путями. Они также могут быть использованы в близлежащих прибрежных районах", – объяснял высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства.

Как рассказывает "Мілітарний", SURC – это бронированный катер, который Корпус морской пехоты США использует для контроля прибрежных вод и речных акваторий. Он может перевозить 16 бойцов и развивать скорость до 39 узлов (72 км/ч).

Издание предположило, что 40-футовые морские катера – это, вероятно, Riverine Patrol Boat производства компании Silver Ships Inc. Они рассчитаны на перевозку 20 человек (шесть членов экипажа и десант из 14 бойцов). Силовая установка катера – 440-сильные двигатели Yanmar и водометы.

Dauntless Sea Ark – скоростные патрульные катера, которые производит компания US Watercraft. Они предназначены для использования в водах больших гаваней, прибрежных районов и в открытом море, говорится на сайте компании-производителя.