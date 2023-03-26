ГОРДОН
 
 
МИР

Нет никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие – Пентагон

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В минобороны США заявили, что следят за ситуацией
В минобороны США заявили, что следят за ситуацией
Фото: defense.gov

На фоне заявлений президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, США не видят признаков того, что Москва готовится его применить. Об этом со ссылкой на информацию от Пентагона 26 марта сообщает Reuters.

В американском министерство обороны заявили, что не видят причин для корректировки своей стратегической позиции.

"Мы видели сообщения о планах России и будем продолжать следить за этой ситуацией",  – цитирует агентство информацию от Пентагона.

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, Путин сказал 25 марта в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, до 1 июля закончится строительство хранилища на территории РБ. При этом речь идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них. 

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Контекст:

20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что королевство вместе с танками Challenger 2 передаст Украине бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Она указала, что "такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин".

Путин пригрозил 21 марта, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.

Теги: Россия, США, Беларусь, ядерное оружие, Пентагон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал
Галина ГРИШИНА
В РФ отменили концерт Ани Лорак из опасений, что заработанные деньги она передаст в поддержку ВСУ
В РФ отменили концерт Ани Лорак из опасений, что заработанные деньги она передаст в поддержку ВСУ
Галина ГРИШИНА
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука
Галина ГРИШИНА
  "Правда, какой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео
  "Правда, какой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео
Галина ГРИШИНА
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой
Галина ГРИШИНА
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности
Галина ГРИШИНА
MamaRika: Винник – просто зашквар года
MamaRika: Винник – просто зашквар года
Галина ГРИШИНА
  "Это так возбуждающе выглядит". Клопотенко рассказал, как приготовить в духовке картофель с хрустящей корочкой
  "Это так возбуждающе выглядит". Клопотенко рассказал, как приготовить в духовке картофель с хрустящей корочкой
Галина ГРИШИНА
Топ-9 самых ярких фото Мелони, которая эмоционально поддержала Украину
Топ-9 самых ярких фото Мелони, которая эмоционально поддержала Украину
Галина ГРИШИНА
47-летняя Уизерспун сообщила о разводе с 52-летним мужем
47-летняя Уизерспун сообщила о разводе с 52-летним мужем
Галина ГРИШИНА
  Яблочно-имбирный смузи. Простой рецепт полезного завтрака
  Яблочно-имбирный смузи. Простой рецепт полезного завтрака
Галина ГРИШИНА
  "Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють"
  "Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють"
Галина ГРИШИНА
  Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать
  Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать
Галина ГРИШИНА
С двумя серьгами в носу. Мишина в посте о женственности показала свои свежие снимки
С двумя серьгами в носу. Мишина в посте о женственности показала свои свежие снимки
"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки
"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки
Галина ГРИШИНА
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины (140065)
2
Мишина снялась в миниатюрном нижнем белье (100053)
3
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после (86474)
4
"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель (58006)
5
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину (56407)
6
Пепел как удобрение и средство в борьбе с вредителями. Правила применения (53497)
7
Как сеять морковь, чтобы она взошла. Эксперт рассказала, как выбрать семена, когда их нужно высевать и зачем поливать лунки кипятком (51142)
8
Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать (44518)
 
 
 
 