Нет никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие – Пентагон

В минобороны США заявили, что следят за ситуацией Фото: defense.gov

В американском министерство обороны заявили, что не видят причин для корректировки своей стратегической позиции.

"Мы видели сообщения о планах России и будем продолжать следить за этой ситуацией", – цитирует агентство информацию от Пентагона.

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, Путин сказал 25 марта в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, до 1 июля закончится строительство хранилища на территории РБ. При этом речь идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.