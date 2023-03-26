Нет никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие – Пентагон

В американском министерство обороны заявили, что не видят причин для корректировки своей стратегической позиции.
"Мы видели сообщения о планах России и будем продолжать следить за этой ситуацией", – цитирует агентство информацию от Пентагона.
О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, Путин сказал 25 марта в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, до 1 июля закончится строительство хранилища на территории РБ. При этом речь идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.
Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.
20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что королевство вместе с танками Challenger 2 передаст Украине бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Она указала, что "такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин".
Путин пригрозил 21 марта, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.