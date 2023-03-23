Глава МИД Великобритании ответил на заявление Путина о боеприпасах с обедненным ураном для Украины

"Нет никакой ядерной эскалации. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах, – это Россия. Угрозы для России нет, речь идет исключительно о том, чтобы помочь Украине защитить себя", – сказал Клеверли на презентации британской международной технологической стратегии.

Он подчеркнул что то, что слово "уран" присутствует в названии определенного вида боеприпасов, не означает, что они ядерные. Это совершенно обычные боеприпасы, сказал Клеверли.