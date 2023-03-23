Глава МИД Великобритании ответил на заявление Путина о боеприпасах с обедненным ураном для Украины

"Нет никакой ядерной эскалации. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах, – это Россия. Угрозы для России нет, речь идет исключительно о том, чтобы помочь Украине защитить себя", – сказал Клеверли на презентации британской международной технологической стратегии.
Он подчеркнул что то, что слово "уран" присутствует в названии определенного вида боеприпасов, не означает, что они ядерные. Это совершенно обычные боеприпасы, сказал Клеверли.
О том, что Великобритания вместе с танками Challenger 2 передаст Украине бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран, 20 марта сообщила замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди. Она указала, что "такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин".
В тот же день Путин заявил, что "коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом". Он добавил, что Россия будет вынуждена "соответствующим образом реагировать".
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Запад "безумцами", сообщает "РИА Новости". "Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным, для всей планеты уроком будет", – заявил Лукашенко.