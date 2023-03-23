Кирби о снарядах с обедненным ураном: Если РФ волнуется о своих танках, пусть уберет их из Украины

По его словам, США обычно не комментируют характеристики боеприпасов, которые поставляют Украине для защиты от российской агрессии. Но снарядов с обедненным ураном в пакетах помощи от США нет, подчеркнул Кирби.

Комментируя угрозы РФ применить ядерное оружие "в ответ" на эти поставки, он обратил внимание, что многочисленные медицинские исследования боеприпасов с обедненным ураном подтвердили, что они не несут радиоактивной угрозы.

Кирби добавил, что это обычный тип боеприпасов, который используется, в частности, из-за его эффективных бронебойных способностей. И предложил России вариант, при котором они не понадобятся.

"Опять же, если Россия глубоко обеспокоена благополучием своих танков и своих танкистов – безопаснее всего для них добраться до границы Украины и покинуть ее", – подытожил он.

20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что королевство вместе с танками Challenger 2 передаст Украине бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Она указала, что "такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин".

Президент РФ Владимир Путин пригрозил 21 марта, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.