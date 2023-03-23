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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кирби о снарядах с обедненным ураном: Если РФ волнуется о своих танках, пусть уберет их из Украины

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Представитель Белого дома прокомментировал предоставление Украине бронебойного оружия
Представитель Белого дома прокомментировал предоставление Украине бронебойного оружия
Фото: ЕРА

США не поставляют Украине снаряды с обедненным ураном, но считают ложным их сравнение с ядерным оружием. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 22 марта на брифинге, расшифровка которого опубликована на сайте Белого дома.

По его словам, США обычно не комментируют характеристики боеприпасов, которые поставляют Украине для защиты от российской агрессии. Но снарядов с обедненным ураном в пакетах помощи от США нет, подчеркнул Кирби.

Комментируя угрозы РФ применить ядерное оружие "в ответ" на эти поставки, он обратил внимание, что многочисленные медицинские исследования  боеприпасов с обедненным ураном подтвердили, что они не несут радиоактивной угрозы.

Кирби добавил, что это обычный тип боеприпасов, который используется, в частности, из-за его эффективных бронебойных способностей. И предложил России вариант, при котором они не понадобятся.

"Опять же, если Россия глубоко обеспокоена благополучием своих танков и своих танкистов – безопаснее всего для них добраться до границы Украины и покинуть ее", – подытожил он.

20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что королевство вместе с танками Challenger 2 передаст Украине бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Она указала, что "такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин".

Президент РФ Владимир Путин пригрозил 21 марта, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

Контекст:

По данным ООН, обедненный уран – токсичный тяжелый металл, являющийся побочным продуктом обогащения урана. Он применяется в бронебойных боеприпасах, может также использоваться для увеличения прочности брони военной техники, например танков. При взрыве боеприпасов с ОУ высвобождается пыль окиси урана.

"Согласно результатам исследований, в проведении которых принимало участие МАГАТЭ, радиологическая угроза для населения и окружающей среды, создаваемая в результате локального загрязнения территории мелкими частицами обедненного урана вследствие применения соответствующих боеприпасов, не является значительной. В случаях, когда речь идет об обнаружении фрагментов или целых боеприпасов, содержащих обедненный уран, существует потенциальная опасность радиационного воздействия на людей, которые находятся в непосредственном контакте с такими фрагментами или боеприпасами", – сказано в описании металла на сайте ООН. 

Опасность, которая создается вследствие такого контакта, может быть уменьшена, если власти примут "простые меры по сбору, хранению и утилизации таких фрагментов", добавили в ООН. 

Как отмечает VoxUkraine, российская пропаганда распространяет сообщения о вреде таких снарядов и о том, что их якобы поставят к танкам Leopard 2 и Abrams. Это фейк, подчеркивает редакция: нет доказательств, что в танках Leopard 2 используют снаряды с обедненным ураном. Кроме того, Politico пишет, что политика США запрещает экспортировать танки Abrams с броней с обедненным ураном.

США передадут Украине 31 Abrams, объявил 25 января президент Соединенных Штатов Джо Байден.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, предоставление танков Abrams Украине вместе с британскими Challenger и немецкими Leopard 2 "может иметь большое значение в борьбе против России"

Теги: США, ядерное оружие, танки, уран, военная помощь, Белый дом, боеприпасы, армия РФ, война России против Украины, Джон Кирби
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