Кирби о снарядах с обедненным ураном: Если РФ волнуется о своих танках, пусть уберет их из Украины

По его словам, США обычно не комментируют характеристики боеприпасов, которые поставляют Украине для защиты от российской агрессии. Но снарядов с обедненным ураном в пакетах помощи от США нет, подчеркнул Кирби.
Комментируя угрозы РФ применить ядерное оружие "в ответ" на эти поставки, он обратил внимание, что многочисленные медицинские исследования боеприпасов с обедненным ураном подтвердили, что они не несут радиоактивной угрозы.
Кирби добавил, что это обычный тип боеприпасов, который используется, в частности, из-за его эффективных бронебойных способностей. И предложил России вариант, при котором они не понадобятся.
"Опять же, если Россия глубоко обеспокоена благополучием своих танков и своих танкистов – безопаснее всего для них добраться до границы Украины и покинуть ее", – подытожил он.
20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что королевство вместе с танками Challenger 2 передаст Украине бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Она указала, что "такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин".
Президент РФ Владимир Путин пригрозил 21 марта, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
По данным ООН, обедненный уран – токсичный тяжелый металл, являющийся побочным продуктом обогащения урана. Он применяется в бронебойных боеприпасах, может также использоваться для увеличения прочности брони военной техники, например танков. При взрыве боеприпасов с ОУ высвобождается пыль окиси урана.
"Согласно результатам исследований, в проведении которых принимало участие МАГАТЭ, радиологическая угроза для населения и окружающей среды, создаваемая в результате локального загрязнения территории мелкими частицами обедненного урана вследствие применения соответствующих боеприпасов, не является значительной. В случаях, когда речь идет об обнаружении фрагментов или целых боеприпасов, содержащих обедненный уран, существует потенциальная опасность радиационного воздействия на людей, которые находятся в непосредственном контакте с такими фрагментами или боеприпасами", – сказано в описании металла на сайте ООН.
Опасность, которая создается вследствие такого контакта, может быть уменьшена, если власти примут "простые меры по сбору, хранению и утилизации таких фрагментов", добавили в ООН.
Как отмечает VoxUkraine, российская пропаганда распространяет сообщения о вреде таких снарядов и о том, что их якобы поставят к танкам Leopard 2 и Abrams. Это фейк, подчеркивает редакция: нет доказательств, что в танках Leopard 2 используют снаряды с обедненным ураном. Кроме того, Politico пишет, что политика США запрещает экспортировать танки Abrams с броней с обедненным ураном.
США передадут Украине 31 Abrams, объявил 25 января президент Соединенных Штатов Джо Байден.
По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, предоставление танков Abrams Украине вместе с британскими Challenger и немецкими Leopard 2 "может иметь большое значение в борьбе против России".