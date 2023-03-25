Лукашенко просит Россию разместить в Беларуси ядерное оружие, хранилище достроят до 1 июля – Путин

"Поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять на Украину снаряды с обедненным ураном. Но даже вне контекста этих событий Александр Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие", – сказал Путин.
По словам главы Кремля, речь идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для таких носителей. По словам Путина, то же самое делают США у своих союзников в Европе (он назвал шесть стран).
"Мы договорились, что сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств по нераспространению ядерного оружия", – подчеркнул глава Кремля.
"Русская служба BBC" отмечает, что в том же интервью Путин рассказал, что Россия уже помогла переоборудовать 10 военных самолетов Беларуси для применения тактического ядерного оружия, а также передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести такие заряды.
Путин утверждает, что в Беларуси до 1 июля будет достроено хранилище для тактического ядерного оружия, а подготовка экипажей для применения "Искандеров" должна начаться 3 апреля.
20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что королевство вместе с танками Challenger 2 передаст Украине бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Она указала, что "такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин".
Путин пригрозил 21 марта, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.
По данным ООН, обедненный уран – токсичный тяжелый металл, являющийся побочным продуктом обогащения урана. Он применяется в бронебойных боеприпасах, может также использоваться для увеличения прочности брони военной техники, например танков. При взрыве боеприпасов с ОУ высвобождается пыль окиси урана.
"Согласно результатам исследований, в проведении которых принимало участие МАГАТЭ, радиологическая угроза для населения и окружающей среды, создаваемая в результате локального загрязнения территории мелкими частицами обедненного урана вследствие применения соответствующих боеприпасов, не является значительной. В случаях, когда речь идет об обнаружении фрагментов или целых боеприпасов, содержащих обедненный уран, существует потенциальная опасность радиационного воздействия на людей, которые находятся в непосредственном контакте с такими фрагментами или боеприпасами", – сказано в описании металла на сайте ООН.
Опасность, которая создается вследствие такого контакта, может быть уменьшена, если власти примут "простые меры по сбору, хранению и утилизации таких фрагментов", добавили в ООН.
Как отмечает VoxUkraine, российская пропаганда распространяет сообщения о вреде таких снарядов и о том, что их якобы поставят к танкам Leopard 2 и Abrams. Это фейк, подчеркивает редакция: нет доказательств, что в танках Leopard 2 используют снаряды с обедненным ураном. Кроме того, Politico пишет, что политика США запрещает экспортировать танки Abrams с броней с обедненным ураном.
США передадут Украине 31 Abrams, объявил 25 января президент Соединенных Штатов Джо Байден.
По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, предоставление танков Abrams Украине вместе с британскими Challenger и немецкими Leopard 2 "может иметь большое значение в борьбе против России".