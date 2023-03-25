Лукашенко просит Россию разместить в Беларуси ядерное оружие, хранилище достроят до 1 июля – Путин

"Поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять на Украину снаряды с обедненным ураном. Но даже вне контекста этих событий Александр Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие", – сказал Путин.

По словам главы Кремля, речь идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для таких носителей. По словам Путина, то же самое делают США у своих союзников в Европе (он назвал шесть стран).

"Мы договорились, что сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств по нераспространению ядерного оружия", – подчеркнул глава Кремля.

"Русская служба BBC" отмечает, что в том же интервью Путин рассказал, что Россия уже помогла переоборудовать 10 военных самолетов Беларуси для применения тактического ядерного оружия, а также передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести такие заряды.

Путин утверждает, что в Беларуси до 1 июля будет достроено хранилище для тактического ядерного оружия, а подготовка экипажей для применения "Искандеров" должна начаться 3 апреля.

20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что королевство вместе с танками Challenger 2 передаст Украине бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Она указала, что "такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин".

Путин пригрозил 21 марта, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.