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Лукашенко просит Россию разместить в Беларуси ядерное оружие, хранилище достроят до 1 июля – Путин

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Путин заявил, что не собирается нарушать обязательства по нераспространению ядерного оружия
Путин заявил, что не собирается нарушать обязательства по нераспространению ядерного оружия
Фото: ЕРА

Находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко давно просит у России ядерное оружие для размещения на белорусской территории. Об этом в интервью пропагандистскому каналу "Россия 24" заявил президент РФ Владимир Путин, эпизод опубликован 25 марта в Telegram-канале "Пул №3".

"Поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять на Украину снаряды с обедненным ураном. Но даже вне контекста этих событий Александр Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие", – сказал Путин.

По словам главы Кремля, речь идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для таких носителей. По словам Путина, то же самое делают США у своих союзников в Европе (он назвал шесть стран).

"Мы договорились, что сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств по нераспространению ядерного оружия", – подчеркнул глава Кремля.

"Русская служба BBC" отмечает, что в том же интервью Путин рассказал, что Россия уже помогла переоборудовать 10 военных самолетов Беларуси для применения тактического ядерного оружия, а также передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести такие заряды.

Путин утверждает, что в Беларуси до 1 июля будет достроено хранилище для тактического ядерного оружия, а подготовка экипажей для применения "Искандеров" должна начаться 3 апреля.

20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что королевство вместе с танками Challenger 2 передаст Украине бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Она указала, что "такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин".

Путин пригрозил 21 марта, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.

Контекст:

По данным ООН, обедненный уран – токсичный тяжелый металл, являющийся побочным продуктом обогащения урана. Он применяется в бронебойных боеприпасах, может также использоваться для увеличения прочности брони военной техники, например танков. При взрыве боеприпасов с ОУ высвобождается пыль окиси урана.

"Согласно результатам исследований, в проведении которых принимало участие МАГАТЭ, радиологическая угроза для населения и окружающей среды, создаваемая в результате локального загрязнения территории мелкими частицами обедненного урана вследствие применения соответствующих боеприпасов, не является значительной. В случаях, когда речь идет об обнаружении фрагментов или целых боеприпасов, содержащих обедненный уран, существует потенциальная опасность радиационного воздействия на людей, которые находятся в непосредственном контакте с такими фрагментами или боеприпасами", – сказано в описании металла на сайте ООН. 

Опасность, которая создается вследствие такого контакта, может быть уменьшена, если власти примут "простые меры по сбору, хранению и утилизации таких фрагментов", добавили в ООН. 

Как отмечает VoxUkraine, российская пропаганда распространяет сообщения о вреде таких снарядов и о том, что их якобы поставят к танкам Leopard 2 и Abrams. Это фейк, подчеркивает редакция: нет доказательств, что в танках Leopard 2 используют снаряды с обедненным ураном. Кроме того, Politico пишет, что политика США запрещает экспортировать танки Abrams с броней с обедненным ураном.

США передадут Украине 31 Abrams, объявил 25 января президент Соединенных Штатов Джо Байден.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, предоставление танков Abrams Украине вместе с британскими Challenger и немецкими Leopard 2 "может иметь большое значение в борьбе против России"

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Беларусь, оружие, Великобритания, Александр Лукашенко, ядерное оружие, Кремль, уран, боеприпасы, ракеты
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