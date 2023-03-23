Губернатор США Десантис, который назвал войну "территориальным спором" между Украиной и РФ, пояснил свои слова и назвал Путина "бензоколонкой с кучей ядерного оружия"

Такое мнение в интервью Пирсу Моргану, опубликованном 22 марта в New York Post, высказал губернатор штата Флорида, республиканец Рон Десантис.
13 марта в эфире Fox News Десантис заявлял, что "дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией" не является одним из "жизненно важных национальных интересов" США. После этого политик был подвержен критике со стороны многих высокопоставленных республиканцев.
Морган в беседе с Десантисом отметил, что в ходе визита в Киев летом прошлого года его поразила решимость украинцев не отдавать президенту РФ Владимиру Путину ни пяди своей земли и вернуть Крым. Морган добавил, что, по его мнению, украинцы возражали бы, "если это характеризуют как территориальный спор".
Десантис в ответ сказал, что думает, что "они имеют право на эту территорию".
Он добавил, что если бы "мог щелкнуть пальцами", то "вернул бы это Украине на 100%".
Но "реальность такова", продолжил Десантис, что "вмешательство Америки с точки зрения эскалации с использованием большего количества оружия и, конечно же, сухопутных войск... было бы ошибкой".
Именно это "я и пытался донести", отметил политик, которого называют вероятным кандидатом в президенты Соединенных Штатов.
Но Россия, вторгнувшись в Украину и оккупировав Крым, "была неправа", подчеркнул Десантис.
По его словам, у Путина "большие амбиции" и он настроен враждебно к США. В то же время у Путина "нет обычных возможностей для реализации своих амбиций", указал Десантис.
Путин, по сути, "бензоколонка с кучей ядерного оружия", указал губернатор Флориды.
В МИД Украины, комментируя слова Десантиса о территориальном споре между Украиной и РФ, пригласили Десантиса посетить Киев, чтобы "глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые она представляет для интересов США".
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.