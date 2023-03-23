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Вероятный кандидат в президенты США Десантис заявил, что Путин – "военный преступник", а Украина победит в войне

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Путин должен быть привлечен к ответственности, считает Десантис (на фото)
Путин должен быть привлечен к ответственности, считает Десантис (на фото)
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин – "военный преступник".

Такое мнение в интервью Пирсу Моргану, опубликованном 22 марта в New York Post, высказал губернатор штата Флорида, республиканец Рон Десантис.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Морган в беседе с Десантисом, которого называют вероятным кандидатом в президенты Соединенных Штатов, отметил, что Путина пытаются привлечь к ответственности за военные преступления в Украине. Он спросил политика, поддержал ли бы он это.

Десантис ответил, что думает, что Путин – "военный преступник" – "он должен быть привлечен к ответственности".

Губернатор штата Флорида выразил убеждение, что Украина в конечном итоге одержит победу в войне против РФ.

Десантис высказал мнение, что восточные регионы Украины и Крым, "скорее всего, останутся в тупике в течение довольно длительного времени", но вряд ли "это окончится победой Путина".

Политик добавил, что не думает, что "украинское правительство будет свергнуто" им, и "это хорошо".

13 марта в эфире Fox News Десантис заявлял, что "дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией" не является одним из "жизненно важных национальных интересов" США.

После этого МИД Украины пригласил Десантиса посетить Киев, чтобы "глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые она представляет для интересов США".

Контекст:

Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины после выдачи МУС ордера на арест Путина.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Он добавил, что Россия "не признает юрисдикцию этого суда, и соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными".

Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Крым, Украина, арест, вторжение, Флорида, преступление, война России против Украины, губернатор, Международный уголовный суд, президент, интервью, преступник, Рон Десантис
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