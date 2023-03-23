Вероятный кандидат в президенты США Десантис заявил, что Путин – "военный преступник", а Украина победит в войне

Такое мнение в интервью Пирсу Моргану, опубликованном 22 марта в New York Post, высказал губернатор штата Флорида, республиканец Рон Десантис.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Морган в беседе с Десантисом, которого называют вероятным кандидатом в президенты Соединенных Штатов, отметил, что Путина пытаются привлечь к ответственности за военные преступления в Украине. Он спросил политика, поддержал ли бы он это.
Десантис ответил, что думает, что Путин – "военный преступник" – "он должен быть привлечен к ответственности".
Губернатор штата Флорида выразил убеждение, что Украина в конечном итоге одержит победу в войне против РФ.
Десантис высказал мнение, что восточные регионы Украины и Крым, "скорее всего, останутся в тупике в течение довольно длительного времени", но вряд ли "это окончится победой Путина".
Политик добавил, что не думает, что "украинское правительство будет свергнуто" им, и "это хорошо".
13 марта в эфире Fox News Десантис заявлял, что "дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией" не является одним из "жизненно важных национальных интересов" США.
После этого МИД Украины пригласил Десантиса посетить Киев, чтобы "глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые она представляет для интересов США".
Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины после выдачи МУС ордера на арест Путина.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Он добавил, что Россия "не признает юрисдикцию этого суда, и соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными".
Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.