Белковский: Си Цзиньпин играет роль гаранта неприменения РФ ядерного оружия. Эта роль высосана из пальца – РФ не собирается его применять

Си Цзиньпин (на фото) против применения Россией ядерного оружия, заявил Шольц по итогам переговоров с главой КНР 4 ноября прошлого года Фото: EPA

Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский политолог, журналист и телеведущий Станислав Белковский.

"Но вдруг неожиданно выяснилось, что с точки зрения инфраструктурных разрушений это не имеет большого значения. Это имеет… значение для подавления соперника, противника, как это было в случае США и Японии в 1945 году. Но стало совершенно ясно, что Украина не будет подавлена даже и таким способом. Поэтому потеряло смысл", – отметил Белковский.

При этом, продолжил политолог, Путин, "естественно, должен всячески грозить ядерным оружием всему миру и блефовать на грани".

"Важнейшая роль, которую играет [глава КНР] Си [Цзиньпин], во многом надуманная, высосана из пальца и фейковая. Он – гарант неприменения РФ ядерного оружия. Я уверен, что никакого стратегического ядерного оружия РФ и так не собирается применять", – подчеркнул Белковский.

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