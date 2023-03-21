Белковский: Си Цзиньпин играет роль гаранта неприменения РФ ядерного оружия. Эта роль высосана из пальца – РФ не собирается его применять

Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский политолог, журналист и телеведущий Станислав Белковский.
"Но вдруг неожиданно выяснилось, что с точки зрения инфраструктурных разрушений это не имеет большого значения. Это имеет… значение для подавления соперника, противника, как это было в случае США и Японии в 1945 году. Но стало совершенно ясно, что Украина не будет подавлена даже и таким способом. Поэтому потеряло смысл", – отметил Белковский.
При этом, продолжил политолог, Путин, "естественно, должен всячески грозить ядерным оружием всему миру и блефовать на грани".
"Важнейшая роль, которую играет [глава КНР] Си [Цзиньпин], во многом надуманная, высосана из пальца и фейковая. Он – гарант неприменения РФ ядерного оружия. Я уверен, что никакого стратегического ядерного оружия РФ и так не собирается применять", – подчеркнул Белковский.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума несколько раз говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 4 ноября после переговоров с главой КНР, что Си Цзиньпин против применения Россией ядерного оружия. О недопустимости применения ядерного оружия в Украине заявили 14 ноября в ходе встречи на Бали (Индонезия) Си Цзиньпин и президент США Джо Байден.
1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.