Размещение российского ядерного оружия в Беларуси делает ее потенциальной мишенью для ответного удара – Тихановская

Также РФ таким образом прямо нарушает Будапештский меморандум о гарантиях безопасности Беларуси, еще больше подчиняя и лишая ее суверенитета, считает она.

"Россия действует как оккупирующая сила, нарушая национальную безопасность и ставя Беларусь на путь столкновения с соседями и международным сообществом", – написала Тихановская.

Самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко является "проверенным проводником российских амбиций и не может ассоциироваться с белорусской государственностью и волей народа". Согласие на размещение российского тактического ядерного арсенала, которое он дал президенту России Владимиру Путину, делает Беларусь потенциальной мишенью превентивных или ответных ударов, уверена политик.

"Мы призываем международное сообщество потребовать от РФ прекратить это угрожающее развертывание и ввести адекватные и жесткие санкции в отношении режимов Лукашенко и Путина как прямую угрозу международному миру и безопасности. Мы также призываем мир потребовать немедленного вывода российских войск из Беларуси и прекращения участия Беларуси в российской агрессии против Украины", – говорится в сообщении лидера белорусской оппозиции.

Russia's deployment of tactical nuclear weapons in Belarus directly violates the Constitution of Belarus and grossly contradicts the will of the Belarusian people to assume the non-nuclear state status expressed in the Declaration of State Sovereignty of Belarus of 1990.



Already… pic.twitter.com/ahSC8KVceT — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) March 25, 2023