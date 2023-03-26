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Размещение российского ядерного оружия в Беларуси делает ее потенциальной мишенью для ответного удара – Тихановская

Лукашенко является проводником российских амбиций глава белорусской оппозиции
Лукашенко является проводником российских амбиций – глава белорусской оппозиции
Фото: ЕРА

Размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси прямо нарушает белорусскую Конституцию и статус неядерного государства, закрепленному в декларации о суверенитете Беларуси 1990 года. Об этом лидер оппозиции Светлана Тихановская написала 25 марта в Twitter.

Также РФ таким образом прямо нарушает Будапештский меморандум о гарантиях безопасности Беларуси, еще больше подчиняя и лишая ее суверенитета, считает она.

"Россия действует как оккупирующая сила, нарушая национальную безопасность и ставя Беларусь на путь столкновения с соседями и международным сообществом", – написала Тихановская.

Самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко является "проверенным проводником российских амбиций и не может ассоциироваться с белорусской государственностью и волей народа". Согласие на размещение российского тактического ядерного арсенала, которое он дал президенту России Владимиру Путину, делает Беларусь потенциальной мишенью превентивных или ответных ударов, уверена политик.

"Мы призываем международное сообщество потребовать от РФ прекратить это угрожающее развертывание и ввести адекватные и жесткие санкции в отношении режимов Лукашенко и Путина как прямую угрозу международному миру и безопасности. Мы также призываем мир потребовать немедленного вывода российских войск из Беларуси и прекращения участия Беларуси в российской агрессии против Украины", – говорится в сообщении лидера белорусской оппозиции.

Контекст:

О том, что Лукашенко и Путин договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, глава РФ сказал 25 марта в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, до 1 июля закончится строительство хранилища на территории РБ. При этом речь идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. После него Путин заяви, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.

США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, ядерное оружие, Будапештский меморандум, Светлана Тихановская
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