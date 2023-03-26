Украина требует созвать Совбез ООН из-за ядерных угроз Путина – МИД

Великобритания, Китай, США и Франция, как постоянные члены Совбеза ООН, несут особую ответственность за недопущение использования ядерного оружия – МИД Украины Фото: un.org

Киев намерен требовать эффективного противодействию Кремлю, который шантажирует Великобританию, Китай, США и Францию, говорится в документе. Эти страны, как постоянные члены Совбеза ООН, несут особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия.

"Требуем немедленно созвать для этой цели внеочередное заседание Совета Безопасности ООН", – написали в МИД.

Там также обратились к белорусскому обществу, призывая не допустить реализации намерений Москвы. Развертывание на территории РБ ядерного оружия противоречит обязательствам РФ по Договору о нераспространении ядерного оружия, что еще больше превратит эту страну в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для ее будущего, считают украинские дипломаты.

"Украина призывает всех членов мирового сообщества довести до преступного путинского режима категорическую неприемлемость его очередных ядерных провокаций и предпринять решительные меры с целью эффективного сдерживания и предотвращения любой возможности применения государством-агрессором ядерного оружия", – сказано в заявлении.