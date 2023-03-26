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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина требует созвать Совбез ООН из-за ядерных угроз Путина – МИД

Великобритания, Китай, США и Франция, как постоянные члены Совбеза ООН, несут особую ответственность за недопущение использования ядерного оружия МИД Украины
Великобритания, Китай, США и Франция, как постоянные члены Совбеза ООН, несут особую ответственность за недопущение использования ядерного оружия – МИД Украины
Фото: un.org

Украина инициирует внеочередной созыв Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за решения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 26 марта.

Киев намерен требовать эффективного противодействию Кремлю, который шантажирует Великобританию, Китай, США и Францию, говорится в документе. Эти страны, как постоянные члены Совбеза ООН, несут особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия.

"Требуем немедленно созвать для этой цели внеочередное заседание Совета Безопасности ООН", – написали в МИД.

Там также обратились к белорусскому обществу, призывая не допустить реализации намерений Москвы. Развертывание на территории РБ ядерного оружия противоречит обязательствам РФ по Договору о нераспространении ядерного оружия, что еще больше превратит эту страну в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для ее будущего, считают украинские дипломаты.

"Украина призывает всех членов мирового сообщества довести до преступного путинского режима категорическую неприемлемость его очередных ядерных провокаций и предпринять решительные меры с целью эффективного сдерживания и предотвращения любой возможности применения государством-агрессором ядерного оружия", – сказано в заявлении.

Контекст:

25 марта президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории РБ закончится до 1 июля.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. После него Путин заявил, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 25 марта написала в Twitter, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси не только прямо нарушает белорусскую конституцию, но и делает Беларусь потенциальной мишенью превентивных или ответных ударов.

США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.

Теги: Россия, Беларусь, ядерное оружие, МИД Украины, Совет Безопасности ООН
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