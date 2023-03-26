Си Цзиньпин унизил Путина, прослушка Пригожина, победа над Порошенко, кто арестует Путина. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Голованов и Гордон обсудили:

обстрел Авдеевки;

намерение России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие;

итоги встречи главы КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве;

прогнозы американского дипломата и политика Генри Киссинджера о новой холодной войне;

послушку создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина;

как Гордон выиграл суд у пятого президента Украины Петра Порошенко и многое другое.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".