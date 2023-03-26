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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Си Цзиньпин унизил Путина, прослушка Пригожина, победа над Порошенко, кто арестует Путина. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон обсудили:

  • обстрел Авдеевки;
  • намерение России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие;
  • итоги встречи главы КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве;
  • прогнозы американского дипломата и политика Генри Киссинджера о новой холодной войне;
  • послушку создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина;
  • как Гордон выиграл суд у пятого президента Украины Петра Порошенко и многое другое.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, Украина, Беларусь, ядерное оружие, война, Москва, Си Цзиньпин, Генри Киссинджер, Авдеевка, КНР, трансляция, журналисты, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, Василий Голованов
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