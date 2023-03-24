"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"

"Бузова-рейтузова. Кладезь ума и таланта", – написал Гордон.

Видео представляет собой эпизод телешоу одного из российских пропагандистских каналов. Бузова, ставшая героиней телеигры на проверку школьных знаний, заявила, что хочет пропустить раунд программы.

"Я капута... Капута... Капуталитируюсь... Капульта я!" – сказала Бузова. Вероятно, певица пыталась выговорить слово "капитулирую".

Также певица отметила, что не видит пользы от многих знаний, полученных в школе, заявив, что они ей не пригодились.

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Контекст:

Бузова внесена в базу сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственных границ Украины. Также певица-пропагандистка поддерживает войну РФ против Украины.

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск. "Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.