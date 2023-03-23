Гордон выиграл суд у Порошенко

Адвокат журналиста Василий Рябченко сообщил, что апелляционная инстанция оставила без изменений решение Шевченковского районного суда. Оно вступило в законную силу 22 марта 2023 года, то есть с момента оглашения постановления апелляционной инстанции.
"Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Порошенко Ильи Новикова и Эльвиры Лазаренко. Апелляционный суд своим постановлением от 22 марта 2023 года оставил в силе решение Шевченковского райсуда от 4 августа 2022 года об отказе в удовлетворении исковых требований Порошенко о защите чести, достоинства, деловой репутации и признании озвученной Гордоном информации недостоверной", – сообщил Рябченко.
В мае 2021 года Гордон в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил о сговоре украинской власти с руководством России в 2014 году, в начале военной агрессии РФ. Журналист дословно сказал: "Руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России. Андрей [Билецкий, экс-руководитель полка "Азов"] может меня опровергнуть, а может, и нет... Я знаю, что руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь... Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ выйти из Мариуполя".
Билецкий, который тоже присутствовал в студии, подтвердил слова журналиста о приказе оставить Мариуполь, отданном украинской армии.
17 июня Новиков сообщил, что его клиент Порошенко подал в суд на Гордона с требованием признать слова журналиста недостоверными.
4 августа Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска и признал претензии Порошенко необоснованными. После чего представители пятого президента Украины подали аппеляцию.