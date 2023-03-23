Гордон выиграл суд у Порошенко

Адвокат журналиста Василий Рябченко сообщил, что апелляционная инстанция оставила без изменений решение Шевченковского районного суда. Оно вступило в законную силу 22 марта 2023 года, то есть с момента оглашения постановления апелляционной инстанции.

"Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Порошенко Ильи Новикова и Эльвиры Лазаренко. Апелляционный суд своим постановлением от 22 марта 2023 года оставил в силе решение Шевченковского райсуда от 4 августа 2022 года об отказе в удовлетворении исковых требований Порошенко о защите чести, достоинства, деловой репутации и признании озвученной Гордоном информации недостоверной", – сообщил Рябченко.