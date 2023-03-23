Зеленский после визита на передовую под Бахмут приехал в Херсонскую область

Зеленский обнародовал видео визита в село Посад-Покровское, где в результате боевых действий разрушены многие дома и объекты инфраструктуры.

Там президент осмотрел "пункт несокрушимости" и один из мобильных домов, пообщался с местными жителями об их потребностях, а также, отвечая на вопрос одной из женщин, заверил ее в победе Украины.

"Сейчас здесь идет восстановление электро- и водоснабжения, отстраивается медицинская амбулатория, люди возвращаются, – написал он. – Все восстановим, все отстроим. Так же, как и каждый город и село, пострадавшее от оккупантов".

Согласно релизу, опубликованному на сайте Офиса президента, Зеленский в Херсонской области "провел координационное совещание по вопросам актуальной ситуации безопасности и ликвидации последствий повреждений объектов критической инфраструктуры региона".

"Глава государства заслушал доклад военного командования по оперативной обстановке в зоне ответственности. Участники совещания обсудили восстановление поврежденной инфраструктуры в области и состояние разминирования деоккупированных территорий. Отдельное внимание было уделено восстановлению электросетей Херсона и обеспечению ремонтных бригад необходимыми материалами. Президент также вручил государственные награды украинским военнослужащим, участвующим в обороне Херсонской области от врага", – сказано в сообщении.

Также Зеленский опубликовал видео визита на один из разрушенных энергообъектов области. Он побывал там вместе с министром энергетики Германом Галущенко и главой "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким.

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