Зеленский побывал на передовой под Бахмутом и вручил награды

Зеленский заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на этом участке фронта. Президент также пообщался с военными и поблагодарил их за защиту Украины.

"Имею честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины", – отметил Зеленский.

Сообщается, что глава государства также вручил украинским защитникам государственные награды.

В частности, орден "Золотая Звезда" получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоили звание Героя Украины.

"С 24 февраля 2022 года он принимает участие в противостоянии вооруженной агрессии РФ. Герой непосредственно руководил противотанковыми расчетами при освобождении Тростянца Сумской области, участвовал в сдерживании врага на изюмском направлении. Подразделения под его руководством и при непосредственном участии Вергуна уничтожили большое количество российской техники", – представили воина в Офисе президента.

Зеленский и участники встречи почтили минутой молчания память погибших защитников.