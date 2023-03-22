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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский побывал на передовой под Бахмутом и вручил награды

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Зеленский вручил награды украинским бойцам, защищающим Бахмут
Зеленский вручил награды украинским бойцам, защищающим Бахмут
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил передовые позиции украинских защитников на бахмутском направлении, сообщает 22 марта пресс-служба главы государства.

Зеленский заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на этом участке фронта. Президент также пообщался с военными и поблагодарил их за защиту Украины.

"Имею честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины", – отметил Зеленский.

Сообщается, что глава государства также вручил украинским защитникам государственные награды.

В частности, орден "Золотая Звезда" получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоили звание Героя Украины.

"С 24 февраля 2022 года он принимает участие в противостоянии вооруженной агрессии РФ. Герой непосредственно руководил противотанковыми расчетами при освобождении Тростянца Сумской области, участвовал в сдерживании врага на изюмском направлении. Подразделения под его руководством и при непосредственном участии Вергуна уничтожили большое количество российской техники", – представили воина в Офисе президента.

Зеленский и участники встречи почтили минутой молчания память погибших защитников.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже восемь месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

Британская разведка 22 марта отметила, что российское наступление, похоже, теряет импульс, а ВСУ организовали контратаку на бахмутском направлении.

Теги: Украина, Донецкая область, Донбасс, военные, оккупация, Герой Украины, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, награды, Восток Украины, награда, встреча, российские оккупанты, деоккупация
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