Оккупанты выпустили по Херсонской области более 300 снарядов за сутки, есть погибший и раненые – ОВА

По данным администрации, оккупанты выпустили 319 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и беспилотников.
Жилые кварталы Херсона российские военные обстреляли пять раз. В городе повреждены частные и многоквартирные дома.
За прошедшие сутки из-за российской агрессии один человек погиб, еще два жителя области получили ранения.
В Херсонском горсовете уточнили, что на территории городской территориальной общины попадания зафиксировали в Корабельном и Днепровском районах Херсона, а также в Антоновке, Молодежном, Зеленовке. Кроме того, была обстреляна островная и береговая часть общины (дачные участки). Ночью на территории общины один человек погиб.
Кроме того, как сообщили 22 марта в ОВА, 65-летний житель области подорвался на оставленной россиянами взрывчатке. Из-за тяжелых травм он погиб на месте.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.