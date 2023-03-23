Оккупанты выпустили по Херсонской области более 300 снарядов за сутки, есть погибший и раненые – ОВА

В Херсонской области погибли и пострадали люди из-за российских обстрелов и мин Фото: Херсонська обласна прокуратура / Telegram (архив)

По данным администрации, оккупанты выпустили 319 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и беспилотников.

Жилые кварталы Херсона российские военные обстреляли пять раз. В городе повреждены частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за российской агрессии один человек погиб, еще два жителя области получили ранения.

В Херсонском горсовете уточнили, что на территории городской территориальной общины попадания зафиксировали в Корабельном и Днепровском районах Херсона, а также в Антоновке, Молодежном, Зеленовке. Кроме того, была обстреляна островная и береговая часть общины (дачные участки). Ночью на территории общины один человек погиб.

Кроме того, как сообщили 22 марта в ОВА, 65-летний житель области подорвался на оставленной россиянами взрывчатке. Из-за тяжелых травм он погиб на месте.