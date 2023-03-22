В Херсонской области на российской мине подорвался 65-летний мужчина, из-за травм он погиб на месте – ОВА

Об этом 22 марта сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).
"Трагедия произошла вблизи села Червоное. Там во время выполнения полевых работ на взрывчатку, оставленную армией РФ, наткнулся 65-летний мужчина. Из-за тяжелых травм он погиб на месте", – сказано в сообщении.
В Херсонской ОВА призвали жителей области строго соблюдать элементарные правила минной безопасности.
"Не стоит посещать места, которые еще не обследовали взрывотехники. Это может стоить вам здоровья или жизни", – говорится в сообщении.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.
В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов, существенная часть этой территории – земля аграриев.