В Херсонской области на российской мине подорвался 65-летний мужчина, из-за травм он погиб на месте – ОВА

В Херсонской ОВА призвали жителей области не посещать места, которые еще не обследовали взрывотехники Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook (иллюстративное)

Об этом 22 марта сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Трагедия произошла вблизи села Червоное. Там во время выполнения полевых работ на взрывчатку, оставленную армией РФ, наткнулся 65-летний мужчина. Из-за тяжелых травм он погиб на месте", – сказано в сообщении.

В Херсонской ОВА призвали жителей области строго соблюдать элементарные правила минной безопасности.

"Не стоит посещать места, которые еще не обследовали взрывотехники. Это может стоить вам здоровья или жизни", – говорится в сообщении.