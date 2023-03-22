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ОБЩЕСТВО

В Херсонской области на российской мине подорвался 65-летний мужчина, из-за травм он погиб на месте – ОВА

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В Херсонской ОВА призвали жителей области не посещать места, которые еще не обследовали взрывотехники
В Херсонской ОВА призвали жителей области не посещать места, которые еще не обследовали взрывотехники
Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook (иллюстративное)

В Бериславском районе Херсонской области на российской взрывчатке подорвался мирный житель.

Об этом 22 марта сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Трагедия произошла вблизи села Червоное. Там во время выполнения полевых работ на взрывчатку, оставленную армией РФ, наткнулся 65-летний мужчина. Из-за тяжелых травм он погиб на месте", – сказано в сообщении.

В Херсонской ОВА призвали жителей области строго соблюдать элементарные правила минной безопасности.

"Не стоит посещать места, которые еще не обследовали взрывотехники. Это может стоить вам здоровья или жизни", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid0vSBC6wNVJwKCjre9WZqg3PMqmWYDVkL3HuXKwrM2risHNsvQ6sRaGfvS5bzXx1mUl

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов, существенная часть этой территории – земля аграриев.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Херсонская область, взрывчатка, Херсонская ОГА, война России против Украины, разминирование, безопасность, трагедия, мины, травмы, российские оккупанты, Берислав
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