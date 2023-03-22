ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Харьковской области погиб 50-летний мужчина, подорвавшись в поле на кассетном снаряде – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Харьковской ОВА призвали жителей воздержаться от посещения лесов, лесополос, рек и полей
В Харьковской ОВА призвали жителей воздержаться от посещения лесов, лесополос, рек и полей
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (иллюстративное)

В Харьковской области местный житель подорвался на кассетном снаряде в поле.

Об этом 22 марта в Telegram проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"В селе Ивановка Изюмского района 50-летний мужчина подорвался в поле на кассетном снаряде. От полученных травм погиб на месте", – написал руководитель ОВА.

Синегубов в очередной раз призвал жителей региона "быть максимально внимательными и осторожными".

"Воздерживайтесь от посещения лесов, лесополос, рек, полей и т.д. Все эти территории потенциально опасны и могут быть заминированы", – отметил глава Харьковской ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов, существенная часть этой территории – земля аграриев.

Теги: Россия, Украина, взрыв, оккупация, Харьковская область, Харьковская ОГА, война России против Украины, разминирование, мины, население, Олег Синегубов, мужчины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Оставленная российская противотанковая мина унесла жизнь троих мужчин 60, 29 и 19 лет, рассказал глава полиции Николаевской области
"Поехали собирать дрова". В Николаевской области на российской мине подорвались трое мужчин, все – погибли
Сегодня 17.56
На обочинах дорог и в лесах Херсонской области остались российские мины
ВОЙНА В УКРАИНЕ
В Херсонской области мужчина подорвался на мине в лесу, он потерял ногу – ОВА
20 марта, 2023 13.36
Зеленский поблагодарил украинских взрывотехников
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Зеленский: Пиротехники и взрывотехники с начала полномасштабной войны обезвредили более 400 тыс. российских снарядов
19 марта, 2023 22.59
В Харьковской области хотят увеличить темпы разминирования. По информации ОВА, из-за взрывоопасных предметов регулярно получают ранения мирные жители
ВОЙНА В УКРАИНЕ
В Харьковской области двое мужчин пытались разобрать взрывоопасный предмет, он сдетонировал. Еще один подорвался на "Лепестке" – ОВА
18 марта, 2023 14.53
Еще один человек пострадал из-за мины ПФМ-1 ("Лепесток")
ВОЙНА В УКРАИНЕ
В лесу возле Изюма женщина подорвалась на "Лепестке", ее госпитализировали с тяжелым ранением
18 марта, 2023 10.28
В Харьковской области по-прежнему высокая опасность найти оставленную российскими оккупантами мину, предупредили в ОВА
ВОЙНА В УКРАИНЕ
В Харьковской области мужчина подорвался на взрывном устройстве – глава ОВА
14 марта, 2023 18.19
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру"
  "Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру"
Галина ГРИШИНА
Дорофеева на концерте в Луцке спела вместе со своим новым бойфрендом. Видео
Дорофеева на концерте в Луцке спела вместе со своим новым бойфрендом. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Очень вкусно". Как приготовить креветки с чесночно-медовым соусом. Легкий рецепт
  "Очень вкусно". Как приготовить креветки с чесночно-медовым соусом. Легкий рецепт
Галина ГРИШИНА
Ротару отреагировала на смерть в своей семье
Ротару отреагировала на смерть в своей семье
  Как правильно подготовить семена перца к посеву. Лучшие сорта, обеззараживание, стимуляция роста и проращивание
  Как правильно подготовить семена перца к посеву. Лучшие сорта, обеззараживание, стимуляция роста и проращивание
Галина ГРИШИНА
Пластический хирург, оперировавший жену Павлика, показал ее нос до и после операции. Фото
Пластический хирург, оперировавший жену Павлика, показал ее нос до и после операции. Фото
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
Постройневшая Мишина выложила в сеть фото в откровенном белье и за час собрала почти 50 тыс. лайков
Постройневшая Мишина выложила в сеть фото в откровенном белье и за час собрала почти 50 тыс. лайков
Галина ГРИШИНА
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором
Галина ГРИШИНА
Как правильно размораживать мясо. Простые и эффективные способы
Как правильно размораживать мясо. Простые и эффективные способы
Как мастер, который делает маникюр для Лопес, запустил новый весенний тренд. Топ-5 фото "облачного дизайна"
Как мастер, который делает маникюр для Лопес, запустил новый весенний тренд. Топ-5 фото "облачного дизайна"
Галина ГРИШИНА
Хайек показала снимки, сделанные ее мужем. Актриса позировала без макияжа
Хайек показала снимки, сделанные ее мужем. Актриса позировала без макияжа
Кошачьи глаза с помощью графических стрелок. Тренд в макияже
Кошачьи глаза с помощью графических стрелок. Тренд в макияже
Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери
Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери
Галина ГРИШИНА
Как прорастить семена без лотков и грунта. Экспресс-способ
Как прорастить семена без лотков и грунта. Экспресс-способ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (125204)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (123275)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (117407)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (99243)
5
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (91973)
6
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (81082)
7
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (40453)
8
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (39932)
 
 
 
 