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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Пиротехники и взрывотехники с начала полномасштабной войны обезвредили более 400 тыс. российских снарядов

Зеленский поблагодарил украинских взрывотехников
Зеленский поблагодарил украинских взрывотехников
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 19 марта поблагодарил украинских саперов, которые занимаются разминированием территории страны. Текст обращения опубликовала пресс-служба главы государства.

"Хочу отдельно отметить наших людей, которые обезвреживают оставленные оккупантом мины и неразорвавшиеся российские боеприпасы. Это каждодневная кропотливая и очень опасная работа. С начала полномасштабной войны наши пиротехники и взрывотехники обследовали уже более 100 тыс. га территории. Удалось обезвредить более 400 тыс. вражеских снарядов. Более 200 тыс. взрывоопасных предметов уже изъяты", – рассказал Зеленский.

Он поблагодарил каждого, кто проводит эту работу.

"А особо отмечу пиротехников Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Александра Дворецкого из Тернополя и Романа Шутила из Луганской области, которые почти шесть месяцев работают в Херсонской области, возвращая безопасность украинцам. Благодарю вас! Спасибо Роману Радавчуку из Киевской области, который работает в Николаевской области, разминируя объекты энергетики. Спасибо Василию Поповичу из Черновцов за разминирование в Донецкой области. Евгению Захарову из Киева – за разминирование в Харьковской области", – заявил он.

Президент также пожелал скорейшего выздоровления Евгению Мельнику, Андрею Маковийчуку, Виталию Руденко, Владимиру Кляпчуку, Владиславу Баку – пиротехникам ГСЧС, которые разминировали территорию Херсонской области и получили ранения.

"Я благодарен взрывотехникам нашей полиции. Андрею Илькиву, Тарасу Сало, работавшим в деоккупированных районах Киевской и Харьковской областей. Спасибо Анатолию Чечельницкому за разминирование в Николаевской области. Спасибо Игорю Заболотному, Татьяне Кузубовой, Валерию Онулу, Марине Островской и Вячеславу Яровому за разминирование в Харьковской, Донецкой, Черниговской, Херсонской, Киевской областях. Спасибо саперам Национальной гвардии Украины и наших Вооруженных сил!" – сказал глава государства.

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязненные – Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий. Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: саперы, Владимир Зеленский, война России против Украины, разминирование, мины
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