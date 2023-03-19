Зеленский: Пиротехники и взрывотехники с начала полномасштабной войны обезвредили более 400 тыс. российских снарядов

"Хочу отдельно отметить наших людей, которые обезвреживают оставленные оккупантом мины и неразорвавшиеся российские боеприпасы. Это каждодневная кропотливая и очень опасная работа. С начала полномасштабной войны наши пиротехники и взрывотехники обследовали уже более 100 тыс. га территории. Удалось обезвредить более 400 тыс. вражеских снарядов. Более 200 тыс. взрывоопасных предметов уже изъяты", – рассказал Зеленский.

Он поблагодарил каждого, кто проводит эту работу.

"А особо отмечу пиротехников Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Александра Дворецкого из Тернополя и Романа Шутила из Луганской области, которые почти шесть месяцев работают в Херсонской области, возвращая безопасность украинцам. Благодарю вас! Спасибо Роману Радавчуку из Киевской области, который работает в Николаевской области, разминируя объекты энергетики. Спасибо Василию Поповичу из Черновцов за разминирование в Донецкой области. Евгению Захарову из Киева – за разминирование в Харьковской области", – заявил он.

Президент также пожелал скорейшего выздоровления Евгению Мельнику, Андрею Маковийчуку, Виталию Руденко, Владимиру Кляпчуку, Владиславу Баку – пиротехникам ГСЧС, которые разминировали территорию Херсонской области и получили ранения.

"Я благодарен взрывотехникам нашей полиции. Андрею Илькиву, Тарасу Сало, работавшим в деоккупированных районах Киевской и Харьковской областей. Спасибо Анатолию Чечельницкому за разминирование в Николаевской области. Спасибо Игорю Заболотному, Татьяне Кузубовой, Валерию Онулу, Марине Островской и Вячеславу Яровому за разминирование в Харьковской, Донецкой, Черниговской, Херсонской, Киевской областях. Спасибо саперам Национальной гвардии Украины и наших Вооруженных сил!" – сказал глава государства.