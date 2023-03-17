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КИЕВ

В КГВА предупредили, что сегодня в Киеве будут слышны взрывы

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В КГВА уточнили, что в Вышгородском районе будут уничтожаться взрывоопасные предметы
В КГВА уточнили, что в Вышгородском районе будут уничтожаться взрывоопасные предметы
Фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

17 марта жители Киева могут услышать взрывы. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"На северных окраинах Киева будут раздаваться звуки взрывов! Работают наши саперы", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГВА, в Вышгородском районе будут уничтожаться взрывоопасные предметы.

"Сохраняйте спокойствие! В случае объявления воздушной тревоги направляйтесь в укрытие", – добавили в КГВА.

Контекст:

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января 2023 года.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

На разминирование Украины, около 30% территории которой загрязнено взрывоопасными предметами, нужно около 10 лет, однако сроки могут быть больше, указали в ГСЧС 7 марта.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Киев, Украина, саперы, война России против Украины, разминирование, взрывы
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