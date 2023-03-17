В КГВА предупредили, что сегодня в Киеве будут слышны взрывы

В КГВА уточнили, что в Вышгородском районе будут уничтожаться взрывоопасные предметы Фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

"На северных окраинах Киева будут раздаваться звуки взрывов! Работают наши саперы", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГВА, в Вышгородском районе будут уничтожаться взрывоопасные предметы.

"Сохраняйте спокойствие! В случае объявления воздушной тревоги направляйтесь в укрытие", – добавили в КГВА.