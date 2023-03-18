В Харьковской области двое мужчин пытались разобрать взрывоопасный предмет, он сдетонировал. Еще один подорвался на "Лепестке" – ОВА

"К сожалению, по области остается высокой минная опасность. Сегодня в селе Яремовка Изюмского района двое мужчин [в возрасте, соответственно] 71 и 29 лет нашли взрывоопасный предмет и пытались разобрать его на собственном подворье. Предмет сдетонировал. Оба получили ранения и сейчас госпитализированы. Состояние одного из пострадавших тяжелое", – рассказал глава ОВА.
Он сообщил, что 17 марта 62-летний житель села Довгеньке Изюмского района у себя во дворе подорвался на мине "Лепесток". Мужчину госпитализировали с ранением.
"Как только погодные условия будут позволять, будем увеличивать темпы разминирования. В преддверии весенних полевых работ можно разминировать около 250 тыс. га сельскохозяйственной земли. На следующей неделе пиротехники Харьковской области получат усиление из других областей Украины", – заверил Синегубов.
Глава ОВА добавил, что утром 18 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли поселок городского типа Двуречная Купянского района. Осколочные ранения получила 51-летняя женщина. Она госпитализирована, медики оказывают ей помощь.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязненные – Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.
В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий. Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.