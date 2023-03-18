В Харьковской области двое мужчин пытались разобрать взрывоопасный предмет, он сдетонировал. Еще один подорвался на "Лепестке" – ОВА

"К сожалению, по области остается высокой минная опасность. Сегодня в селе Яремовка Изюмского района двое мужчин [в возрасте, соответственно] 71 и 29 лет нашли взрывоопасный предмет и пытались разобрать его на собственном подворье. Предмет сдетонировал. Оба получили ранения и сейчас госпитализированы. Состояние одного из пострадавших тяжелое", – рассказал глава ОВА.

Он сообщил, что 17 марта 62-летний житель села Довгеньке Изюмского района у себя во дворе подорвался на мине "Лепесток". Мужчину госпитализировали с ранением.

"Как только погодные условия будут позволять, будем увеличивать темпы разминирования. В преддверии весенних полевых работ можно разминировать около 250 тыс. га сельскохозяйственной земли. На следующей неделе пиротехники Харьковской области получат усиление из других областей Украины", – заверил Синегубов.

Глава ОВА добавил, что утром 18 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли поселок городского типа Двуречная Купянского района. Осколочные ранения получила 51-летняя женщина. Она госпитализирована, медики оказывают ей помощь.