В лесу возле Изюма женщина подорвалась на "Лепестке", ее госпитализировали с тяжелым ранением

Пострадавшую доставили в больницу с тяжелым ранением, медики оказывают ей необходимую помощь.

"Еще раз напоминаю – на деоккупированных территориях Харьковской области враг оставил очень много мин и других взрывоопасных предметов. Призываю всех воздержаться от посещения лесов, лесополос, полей, берегов рек и т.д.", – написал глава ОВА.

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязненные – Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий. Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.