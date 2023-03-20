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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области мужчина подорвался на мине в лесу, он потерял ногу – ОВА

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На обочинах дорог и в лесах Херсонской области остались российские мины
На обочинах дорог и в лесах Херсонской области остались российские мины
Фото: depositphotos.com (архив)

В Херсонской области 20 марта мужчина подорвался на российской мине. Об этом сообщила областная военная администрация.

"Это произошло утром вблизи села Малая Александровка. 35-летний мужчина наткнулся на вражескую взрывчатку в лесу", – говорится в сообщении. 

Как отмечается, пострадавший получил тяжелую травму – потерял левую голень. Сейчас врачи его оперируют.

"Территории, которые еще не обследовали саперы, вероятно, усеяны российскими боеприпасами. Больше всего взрывчатки может быть в лесополосах, полях, на побережьях водоемов и обочинах дорог", – подчеркивают в ОВА.

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов, существенная часть этой территории – земля аграриев.

Теги: взрыв, Херсонская область, взрывчатка, раненые, война России против Украины, мины
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