Россияне за сутки выпустили по Херсонской области почти 250 снарядов, ранены два мирных жителя – ОВА

Противник выпустил 248 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и беспилотников.
"Жилые кварталы Херсона российские военные обстреляли восемь раз. В городе повреждены частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в Херсонской области в результате российских обстрелов два человека получили ранения.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк в 2023 году регулярно сообщает о попытках российских захватчиков перебросить ДРГ при помощи конфискованных у местного населения моторных лодок на острова в русле реки Днепр и на территорию освобожденного украинскими силами обороны правобережья Херсонской области. Эти ДРГ регулярно уничтожаются украинскими защитниками, отмечает она.