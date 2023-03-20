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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли село в Херсонской области, есть раненые – ОВА

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Точное число раненых в результате обстрела еще выясняют
Точное число раненых в результате обстрела еще выясняют
Фото: slovoidilo.ua (иллюстративное)

Российские оккупанты 20 марта обстреляли село Никольское в Херсонской области, минимум два человека получили ранения. Об этом сообщает областная военная администрация.

"Снаряды попадали прямо в дома мирных жителей – повреждены по меньшей мере пять домов", – говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, 33-летняя местная жительница из-за осколочной травмы потеряла руку, также ранен 39-летний мужчина. Им уже помогают медики. 

"Количество пострадавших еще устанавливается", – добавили в ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди.

По данным Прокудина, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Херсонской области повреждено или разрушено более 5,4 тыс. объектов, 3,7 тыс. из них – это жилые дома.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. 

Теги: Херсонская область, раненые, обстрелы, война России против Украины
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