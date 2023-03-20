В Херсонской области ликвидирован предатель – коллаборант, организовавший в Новой Каховке пыточную – ГУР МО

Москаленко после прихода оккупантов начал добровольно сотрудничать с ними. В организованных им застенках пытали украинских пленных Фото: ХЕРСОН: Война Без Фейков / Telegram

Отмечается, что 45-летний предатель был жителем Новой Каховки Херсонской области и владельцем местной охранной фирмы.

Во время оккупации, по данным украинской военной разведки, Москаленко пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого начальника СИЗО, где над пленными украинцами совершали пытки.

"ГУР МО Украины напоминает: за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", – сказано в сообщении.

По данным херсонских СМИ и украинского журналиста Андрея Цаплиенко, ликвидированный 17 марта в районе поселка Юбилейное на временно оккупированной территории Херсонской области "командир взвода ППС" и есть Сергей Москаленко. Сообщалось, что автомобиль коллаборанта был подорван, сам он погиб, а его дочь и жена, назначенная оккупантами "начальником штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области", пострадали.

"Сначала он [Москаленко] составлял для ВС РФ списки, в которые входили украинские активисты, полицейские, ветераны АТО. Позже получил должность в новокаховском "отделении полиции". Там же он обустроил пыточную", – написал в Telegram Цаплиенко.

В сентябре 2022 года Москаленко было заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности, а именно в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК).