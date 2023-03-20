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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области ликвидирован предатель – коллаборант, организовавший в Новой Каховке пыточную – ГУР МО

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Москаленко после прихода оккупантов начал добровольно сотрудничать с ними. В организованных им застенках пытали украинских пленных
Москаленко после прихода оккупантов начал добровольно сотрудничать с ними. В организованных им застенках пытали украинских пленных
Фото: ХЕРСОН: Война Без Фейков / Telegram

Организатор пыточных, предатель и коллаборант Сергей Москаленко был ликвидирован на временно оккупированной территории Херсонской области. Об этом 20 марта сообщило в Telegram Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины.

Отмечается, что 45-летний предатель был жителем Новой Каховки Херсонской области и владельцем местной охранной фирмы.

Во время оккупации, по данным украинской военной разведки, Москаленко пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого начальника СИЗО, где над пленными украинцами совершали пытки.

"ГУР МО Украины напоминает: за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", – сказано в сообщении.

По данным херсонских СМИ и украинского журналиста Андрея Цаплиенко, ликвидированный 17 марта в районе поселка Юбилейное на временно оккупированной территории Херсонской области "командир взвода ППС" и есть Сергей Москаленко. Сообщалось, что автомобиль коллаборанта был подорван, сам он погиб, а его дочь и жена, назначенная оккупантами "начальником штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области", пострадали.

"Сначала он [Москаленко] составлял для ВС РФ списки, в которые входили украинские активисты, полицейские, ветераны АТО. Позже получил должность в новокаховском "отделении полиции". Там же он обустроил пыточную", – написал в Telegram Цаплиенко.

В сентябре 2022 года Москаленко было заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности, а именно в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК).

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивления также развито в Мариуполе Донецкой области.

Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 1 ноября 2022 года отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

В середине февраля 2023 года партизаны "Атеш" подорвали автомобиль с оккупантами в Новой Каховке Херсонской области. 12 марта партизаны "Атеш" подорвали железнодорожное полотно в оккупированной части Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, СИЗО, оккупация, Херсонская область, пытки, вторжение, Андрей Цаплиенко, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, автомобиль, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты, коллаборационизм, деоккупация, военное преступление
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