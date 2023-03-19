В Херсонской области в результате подрыва авто ликвидирован "командир взвода ППС"

Неподалеку от Олешек взорвалась "Нива", в которой ехала семья "командира взвода ППС" Скриншот: Информационный центр СК России / Telegram

По данным российского следствия, 17 марта "неустановленное лицо" заложило взрывное устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121 "Нива", которым управлял "командир взвода ППС".

"Позднее, когда мужчина со своей семьей двигался на вышеуказанном автомобиле по поселку Юбилейное Олешковского района Херсонской области, произошел подрыв, в результате которого сотрудник полиции скончался на месте, его супруга и дочь получили телесные повреждения", – сказано в сообщении.

В СК РФ уточнили, что супруга ликвидированного "командира" также работала на оккупантов, ее должность – "начальник штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области".

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook утверждает, что взрывчатку под крыло "Нивы" подложили в Скадовске Херсонской области.