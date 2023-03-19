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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области в результате подрыва авто ликвидирован "командир взвода ППС"

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Неподалеку от Олешек взорвалась "Нива", в которой ехала семья "командира взвода ППС"
Неподалеку от Олешек взорвалась "Нива", в которой ехала семья "командира взвода ППС"
Скриншот: Информационный центр СК России / Telegram

Пресс-служба Следственного комитета РФ 19 марта в Telegram подтвердила ликвидацию во временно оккупированной Херсонской области так называемого командира взвода ППС (патрульно-постовой службы), служившего в "Новокаховском городском отделе ГУ МВД РФ".

По данным российского следствия, 17 марта "неустановленное лицо" заложило взрывное устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121 "Нива", которым управлял "командир взвода ППС".

"Позднее, когда мужчина со своей семьей двигался на вышеуказанном автомобиле по поселку Юбилейное Олешковского района Херсонской области, произошел подрыв, в результате которого сотрудник полиции скончался на месте, его супруга и дочь получили телесные повреждения", – сказано в сообщении.

В СК РФ уточнили, что супруга ликвидированного "командира" также работала на оккупантов, ее должность – "начальник штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области".

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook утверждает, что взрывчатку под крыло "Нивы" подложили в Скадовске Херсонской области.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/videos/6056810371033561/

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивления также развито в Мариуполе Донецкой области.

Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 1 ноября 2022 года отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

В середине февраля 2023 года партизаны "Атеш" подорвали автомобиль с оккупантами в Новой Каховке Херсонской области. 12 марта партизаны "Атеш" подорвали железнодорожное полотно в оккупированной части Херсонской области.

Теги: Украина, взрыв, оккупация, Херсонская область, взрывчатка, партизаны, Скадовск, Следственный комитет РФ, МВД РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, автомобиль, Новая Каховка, российские оккупанты, коллаборационизм, Сергей Хлань, деоккупация
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