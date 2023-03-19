В Херсонской области в результате подрыва авто ликвидирован "командир взвода ППС"

По данным российского следствия, 17 марта "неустановленное лицо" заложило взрывное устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121 "Нива", которым управлял "командир взвода ППС".
"Позднее, когда мужчина со своей семьей двигался на вышеуказанном автомобиле по поселку Юбилейное Олешковского района Херсонской области, произошел подрыв, в результате которого сотрудник полиции скончался на месте, его супруга и дочь получили телесные повреждения", – сказано в сообщении.
В СК РФ уточнили, что супруга ликвидированного "командира" также работала на оккупантов, ее должность – "начальник штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области".
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook утверждает, что взрывчатку под крыло "Нивы" подложили в Скадовске Херсонской области.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивления также развито в Мариуполе Донецкой области.
Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 1 ноября 2022 года отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.
В середине февраля 2023 года партизаны "Атеш" подорвали автомобиль с оккупантами в Новой Каховке Херсонской области. 12 марта партизаны "Атеш" подорвали железнодорожное полотно в оккупированной части Херсонской области.