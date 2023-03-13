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Экс-депутату Херсонского облсовета сообщили о втором подозрении в коллаборационизме

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СБУ собрала материалы для объявления подозрения экс-депутату
СБУ собрала материалы для объявления подозрения экс-депутату
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины сообщила об очередном подозрении в коллаборационной деятельности бывшему депутату Херсонского облсовета от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом сообщает Управление СБУ в Херсонской области 13 марта в Facebook.

По информации следствия, подозреваемый пошел на сотрудничество с оккупантами и занял должность так называемого "и.о. министра сельского хозяйства и рыболовства”.

Он принимал участие в заседании оккупационных властей, где "рассматривалась" программа социально-экономического развития области с позиции незаконной власти, говорится в сообщении. По распоряжению коллаборанта Владимира Сальдо, назначенного оккупантами "главой" Херсонской области, он был назначен главой межведомственной комиссии по контролю за осуществлением перевозок сельскохозяйственной продукции, заявляют в СБУ.

Также, по данным следствия, вместе с другими коллаборантами экс-депутат поддержал внедрение электронной системы обработки обращений граждан в оккупационные "ведомства".

Правоохранители сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УКУ. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы, отмечают в СБУ. Подчеркивается, что ему сообщили о подозрении уже второй раз.

https://www.facebook.com/ssu.kherson/posts/pfbid02ZXB2brxLQUkx89yQnNyRBjb7fhB614BDe3S7nEh3JmjBjHXgyph7owqaBDQHFFJEl

Контекст:

По данным Офиса генерального прокурора Украины на 13 марта, в Украине зафиксировано 16 874 преступления против национальной безопасности, из них 4691 – коллаборационизм.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: СБУ, Херсонская область, война России против Украины, подозрение, коллаборационизм
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