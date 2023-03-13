Экс-депутату Херсонского облсовета сообщили о втором подозрении в коллаборационизме

По информации следствия, подозреваемый пошел на сотрудничество с оккупантами и занял должность так называемого "и.о. министра сельского хозяйства и рыболовства”.

Он принимал участие в заседании оккупационных властей, где "рассматривалась" программа социально-экономического развития области с позиции незаконной власти, говорится в сообщении. По распоряжению коллаборанта Владимира Сальдо, назначенного оккупантами "главой" Херсонской области, он был назначен главой межведомственной комиссии по контролю за осуществлением перевозок сельскохозяйственной продукции, заявляют в СБУ.

Также, по данным следствия, вместе с другими коллаборантами экс-депутат поддержал внедрение электронной системы обработки обращений граждан в оккупационные "ведомства".

Правоохранители сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УКУ. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы, отмечают в СБУ. Подчеркивается, что ему сообщили о подозрении уже второй раз.