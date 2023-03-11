В Украине создается база военных преступников, доступ к ней получат другие страны – глава МВД

Клименко отметил, что в базу попадают и украинцы, и россияне Фото: mvs.gov.ua

"На сегодняшний день в этой базе 218 тыс. человек. Это бывшие и нынешние граждане Украины. Те, кто проживает на временно оккупированных территориях: Крым, Донецкая и Луганская области", – сказал министр.

По его словам, речь идет в первую очередь о представителях органов государственной власти, правоохранительных и незаконных военных формирований, а также о 172 тыс. "представителей российского военного руководства и представителей вооруженных сил РФ".

"Министерство хотело бы, чтобы дружественные страны могли обеспечить для себя безопасность, о которой мы сейчас мечтаем, поэтому скоро будет готова база военных преступников, которой мы поделимся с иностранными коллегами", – подчеркнул Клименко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным Офиса генпрокурора Украины на 11 марта, с 24 февраля 2022 года зарегистрировано 73 671 преступление агрессии и военное преступление. В магистральном деле относительно агрессии России против Украины – 642 подозреваемых.