В Украине создается база военных преступников, доступ к ней получат другие страны – глава МВД

"На сегодняшний день в этой базе 218 тыс. человек. Это бывшие и нынешние граждане Украины. Те, кто проживает на временно оккупированных территориях: Крым, Донецкая и Луганская области", – сказал министр.
По его словам, речь идет в первую очередь о представителях органов государственной власти, правоохранительных и незаконных военных формирований, а также о 172 тыс. "представителей российского военного руководства и представителей вооруженных сил РФ".
"Министерство хотело бы, чтобы дружественные страны могли обеспечить для себя безопасность, о которой мы сейчас мечтаем, поэтому скоро будет готова база военных преступников, которой мы поделимся с иностранными коллегами", – подчеркнул Клименко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Офиса генпрокурора Украины на 11 марта, с 24 февраля 2022 года зарегистрировано 73 671 преступление агрессии и военное преступление. В магистральном деле относительно агрессии России против Украины – 642 подозреваемых.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров, один из которых – определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны.
2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.
В начале марта во Львове состоялась конференция United for Justice – "Объединенные ради справедливости", или, как называет ее генпрокурор Андрей Костин, "юридический "Рамштайн".
По словам президента Владимира Зеленского, должны быть наказаны "все российские убийцы", каждый организатор агрессии, все, кто обеспечивает войну и террор против украинцев. "Мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну", – отметил глава государства.