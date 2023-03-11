Депутата Запорожского облсовета от Оппозиционного блока приговорили к 10 годам. Он "возглавил" Днепрорудное, мэра которого россияне похитили

Депутат Запорожского областного совета от Оппозиционного блока признан виновным в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Он приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в органах власти сроком на 15 лет и с конфискацией всего принадлежащего имущества.

Прокуроры в суде доказали, что в мае 2022 года мужчина добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупационными властями РФ и согласился на предложение занять должность так называемого главы "военно-гражданской администрации города Днепрорудное".

Как отметили в Офисе генпрокурора, о своем новом "назначении" чиновник сообщил жителям и предпринимателям оккупированного города через интернет в видеообращении, в котором также призвал поддержать оккупационную власть.