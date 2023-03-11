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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Депутата Запорожского облсовета от Оппозиционного блока приговорили к 10 годам. Он "возглавил" Днепрорудное, мэра которого россияне похитили

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5 мая оккупанты назначили Пастушенко так называемым главой "городской администрации Днепрорудного"
5 мая оккупанты назначили Пастушенко так называемым главой "городской администрации Днепрорудного"
Фото: forpost.media

Суд приговорил к 10 годам лишения свободы заочно депутата Запорожского облсовета, возглавившего оккупационную администрацию в Днепрорудном, сообщил 10 марта Офис генпрокурора. Ведомство не называет имени осужденного, но, судя по деталям дела, речь о Николае Пастушенко.

Депутат Запорожского областного совета от Оппозиционного блока признан виновным в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Он приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в органах власти сроком на 15 лет и с конфискацией всего принадлежащего имущества.

Прокуроры в суде доказали, что в мае 2022 года мужчина добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупационными властями РФ и согласился на предложение занять должность так называемого главы "военно-гражданской администрации города Днепрорудное".

Как отметили в Офисе генпрокурора, о своем новом "назначении" чиновник сообщил жителям и предпринимателям оккупированного города через интернет в видеообращении, в котором также призвал поддержать оккупационную власть.

Контекст:

Днепрорудное находится в российской оккупации с начала марта 2022 года. 13 марта стало известно, что мэра города Евгения Матвеева похитили россияне.

Как пишет "Чесно", 5 мая оккупанты назначили Пастушенко так называемым главой "городской администрации". Сам Пастушенко призвал жителей и предпринимателей города всячески способствовать оккупантам.

30 мая Пастушенко лишили права слова и участия в заседаниях совета, а 31-го мая СБУ объявила ему подозрение в коллаборационизме.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, война, депутаты, приговор, чиновники, война России против Украины, конфискация, суд, Офис генпрокурора, сотрудничество, коллаборационизм, Днепрорудное
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