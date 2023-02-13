ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве коллаборант пытался скрыться от правосудия, устроившись волонтером в Красный Крест – СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье о коллаборационной деятельности
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье о коллаборационной деятельности
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины задержала в Киеве мужчину, который находился в розыске за добровольное сотрудничество с российскими оккупантами на временно захваченных территориях на востоке страны. Об этом 13 февраля в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленником оказался бывший руководитель сектора созданного захватчиками "управления пенсионного фонда "ЛНР" в Новопсковском районе". Еще в прошлом году сотрудники СБУ разоблачили коллаборанта, задокументировали его преступную деятельность и объявили в розыск", – говорится в сообщении.

В ходе оперативных действий украинская спецслужба установила, что подозреваемый тайно прибыл в столицу, где пытался "легализоваться" под видом волонтера местного представительства Общества Красного Креста Украины. Во время "трудоустройства" он выдавал себя за переселенца из Луганской области и скрыл факты своего сотрудничества со страной-агрессором. В дальнейшем он планировал бежать от правосудия за границу под видом участника международного волонтерского движения.

По данным следствия, фигурантом дела является житель Луганской области, который в начале полномасштабного вторжения РФ поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это он был назначен в состав местной оккупационной администрации.

"Находясь на "должности", он следовал указаниям Москвы о распространении кремлевского режима на территории региона. Правонарушитель принимал участие во внедрении в Луганской области "рублевой зоны" через пенсионные выплаты", – отметили в СБУ.

Следователи спецслужбы сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, розыск, Красный Крест, спецслужбы, война России против Украины, ЛНР, Служба безопасности Украины, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Группа "Антитіла" исполнила на сцене фестиваля в Сан-Ремо песню "Фортеця Бахмут". Видео
Группа "Антитіла" исполнила на сцене фестиваля в Сан-Ремо песню "Фортеця Бахмут". Видео
Галина ГРИШИНА
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко
Галина ГРИШИНА
  Группа "Циферблат" презентовала видео на песню "Диско-Фанко". Видео
  Группа "Циферблат" презентовала видео на песню "Диско-Фанко". Видео
Галина ГРИШИНА
Сурдопереводчица, которая сопровождала выступление Рианны на Супербоуле 2023, стала звездой сети благодаря своим танцам. Видео
Сурдопереводчица, которая сопровождала выступление Рианны на Супербоуле 2023, стала звездой сети благодаря своим танцам. Видео
Галина ГРИШИНА
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина
Галина ГРИШИНА
"Сейчас у кого есть возможность, тот и зарабатывает". Ребрик прокомментировала возможные конфликты с мужем из-за денег
"Сейчас у кого есть возможность, тот и зарабатывает". Ребрик прокомментировала возможные конфликты с мужем из-за денег
Галина ГРИШИНА
Экс-жена мэра Киева Кличко сняла себя танцующей во время глажки. Видео
Экс-жена мэра Киева Кличко сняла себя танцующей во время глажки. Видео
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса
  "Видение бабочки". Вышел трейлер украинского фильма об участнице войны против российского агрессора. Видео
  "Видение бабочки". Вышел трейлер украинского фильма об участнице войны против российского агрессора. Видео
  Pet Shop Boys в новой песне высмеяли диктатуру Путина. Видео
  Pet Shop Boys в новой песне высмеяли диктатуру Путина. Видео
Галина ГРИШИНА
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото
С улыбками и в объятиях друг друга. Яма, переехавший из Украины в США, показал фото с супругой
С улыбками и в объятиях друг друга. Яма, переехавший из Украины в США, показал фото с супругой
Тина Кароль показала редкое фото со старшим братом
Тина Кароль показала редкое фото со старшим братом
Теннисист Стаховский, который защищает Украину под Бахмутом, сообщил, что расстался с женой-россиянкой
Теннисист Стаховский, который защищает Украину под Бахмутом, сообщил, что расстался с женой-россиянкой
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум вышла в свет в прозрачном платье. Видео
49-летняя Клум вышла в свет в прозрачном платье. Видео
Хайек прервала фотосессию на красной дорожке Brit Awards 2023, чтобы поправить мужу платок. Видео
Хайек прервала фотосессию на красной дорожке Brit Awards 2023, чтобы поправить мужу платок. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции (47529)
2
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото (40518)
3
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве (36573)
4
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео (36065)
5
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети (32205)
6
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри (31326)
7
Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео (28495)
8
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы (23762)
 
 
 
 