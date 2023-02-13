В Киеве коллаборант пытался скрыться от правосудия, устроившись волонтером в Красный Крест – СБУ

"Злоумышленником оказался бывший руководитель сектора созданного захватчиками "управления пенсионного фонда "ЛНР" в Новопсковском районе". Еще в прошлом году сотрудники СБУ разоблачили коллаборанта, задокументировали его преступную деятельность и объявили в розыск", – говорится в сообщении.

В ходе оперативных действий украинская спецслужба установила, что подозреваемый тайно прибыл в столицу, где пытался "легализоваться" под видом волонтера местного представительства Общества Красного Креста Украины. Во время "трудоустройства" он выдавал себя за переселенца из Луганской области и скрыл факты своего сотрудничества со страной-агрессором. В дальнейшем он планировал бежать от правосудия за границу под видом участника международного волонтерского движения.

По данным следствия, фигурантом дела является житель Луганской области, который в начале полномасштабного вторжения РФ поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это он был назначен в состав местной оккупационной администрации.

"Находясь на "должности", он следовал указаниям Москвы о распространении кремлевского режима на территории региона. Правонарушитель принимал участие во внедрении в Луганской области "рублевой зоны" через пенсионные выплаты", – отметили в СБУ.

Следователи спецслужбы сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.