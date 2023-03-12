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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На выезд с Донбасса в Россию огромные очереди из коллаборантов, чувствуют, что может быть "жарко" – Данилов

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Данилов отметил, что коллаборанты видят "200-х", которых везут в РФ из Украины
Данилов отметил, что коллаборанты видят "200-х", которых везут в РФ из Украины
Фото: Олексій Данілов / Facebook

В Россию с Донбасса выезжают коллаборанты, которые помогали российским захватчикам. Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"У нас есть информация, что огромные очереди сегодня на выезд с территории Донецкой и Луганской области в сторону Российской Федерации. Те коллаборанты, которые там были, которые помогали [оккупантам], они сегодня стоят в очередях для того, чтобы покинуть территорию [...]. Они чувствуют, что в ближайшее время может быть "жарко", там может быть "горячо", там могут разные события происходить", – сказал он.

Секретарь СНБО ответил на вопрос, чем это было спровоцировано.

"Они же не живут где-то там в глухом информационном углу, они слушают и смотрят не только то, что передает российская пропаганда [...] – понимают, что происходит там у них на фронте. Они осознают, сколько заходит и сколько в противоположную сторону отправляется "200-х", гробов на территорию России. Все это проходит через их территорию, они за этим очень внимательно наблюдают", – объяснил Данилов.

Он подчеркнул, что "не так далеко до Донецка, до Луганска, до наших других славных городов".

Все, что происходит там, они чувствуют и, поверьте, в ближайшее время будут чувствовать еще намного больше", – заявил Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

В начале января 2023 года начальник ГУР МО заявлял, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, война, Донбасс, пропаганда, граница, российская пропаганда, война России против Украины, Алексей Данилов, коллаборационизм, деоккупация
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