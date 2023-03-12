На выезд с Донбасса в Россию огромные очереди из коллаборантов, чувствуют, что может быть "жарко" – Данилов

Данилов отметил, что коллаборанты видят "200-х", которых везут в РФ из Украины Фото: Олексій Данілов / Facebook

"У нас есть информация, что огромные очереди сегодня на выезд с территории Донецкой и Луганской области в сторону Российской Федерации. Те коллаборанты, которые там были, которые помогали [оккупантам], они сегодня стоят в очередях для того, чтобы покинуть территорию [...]. Они чувствуют, что в ближайшее время может быть "жарко", там может быть "горячо", там могут разные события происходить", – сказал он.

Секретарь СНБО ответил на вопрос, чем это было спровоцировано.

"Они же не живут где-то там в глухом информационном углу, они слушают и смотрят не только то, что передает российская пропаганда [...] – понимают, что происходит там у них на фронте. Они осознают, сколько заходит и сколько в противоположную сторону отправляется "200-х", гробов на территорию России. Все это проходит через их территорию, они за этим очень внимательно наблюдают", – объяснил Данилов.

Он подчеркнул, что "не так далеко до Донецка, до Луганска, до наших других славных городов".

Все, что происходит там, они чувствуют и, поверьте, в ближайшее время будут чувствовать еще намного больше", – заявил Данилов.

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