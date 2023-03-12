На выезд с Донбасса в Россию огромные очереди из коллаборантов, чувствуют, что может быть "жарко" – Данилов

"У нас есть информация, что огромные очереди сегодня на выезд с территории Донецкой и Луганской области в сторону Российской Федерации. Те коллаборанты, которые там были, которые помогали [оккупантам], они сегодня стоят в очередях для того, чтобы покинуть территорию [...]. Они чувствуют, что в ближайшее время может быть "жарко", там может быть "горячо", там могут разные события происходить", – сказал он.
Секретарь СНБО ответил на вопрос, чем это было спровоцировано.
"Они же не живут где-то там в глухом информационном углу, они слушают и смотрят не только то, что передает российская пропаганда [...] – понимают, что происходит там у них на фронте. Они осознают, сколько заходит и сколько в противоположную сторону отправляется "200-х", гробов на территорию России. Все это проходит через их территорию, они за этим очень внимательно наблюдают", – объяснил Данилов.
Он подчеркнул, что "не так далеко до Донецка, до Луганска, до наших других славных городов".
Все, что происходит там, они чувствуют и, поверьте, в ближайшее время будут чувствовать еще намного больше", – заявил Данилов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.
В начале января 2023 года начальник ГУР МО заявлял, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.