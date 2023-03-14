Коллаборанта, которого в Новой Каховке подорвали партизаны, госпитализировали, он получил "телесные повреждения" – Следком РФ

"Атеш" "очень беспокоиться" за здоровье Виталия Гуры, отметили партизаны в Telegram Скриншот: 1tv.ru

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 марта на сайте Следкома РФ.

"По данным следствия, не позднее 12.00 13 марта… неустановленное лицо заложило в непосредственной близости от входа в кафе, расположенного в городе Новая Каховка, самодельное взрывное устройство, которое в тот же день было приведено в действие", – говорится в сообщении.

О подрыве коллаборанта на проспекте Победы возле кафе "Смачна країна" в оккупированной Новой Каховке проинформировало партизанское движение "Атеш" (движение украинцев и крымских татар). Никто из мирных жителей не пострадал.

14 марта движение "Атеш" уточнило в Telegram, что речь идет о Виталии Гуре.

"Атеш" очень беспокоиться за здоровье Виталия Гуры… Говорили ж Виталик, что работа с рашистами вредит здоровью и вот, что с этого получилось. Ждем хороших новостей, – сказано в сообщении. – Уверяем – Виталик далеко не последний в нашем списке".