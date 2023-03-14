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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Коллаборанта, которого в Новой Каховке подорвали партизаны, госпитализировали, он получил "телесные повреждения" – Следком РФ

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"Атеш" "очень беспокоиться" за здоровье Виталия Гуры, отметили партизаны в Telegram
"Атеш" "очень беспокоиться" за здоровье Виталия Гуры, отметили партизаны в Telegram
Скриншот: 1tv.ru

Так называемый "замглавы военно-гражданской администрации" Каховского района Херсонской области, которого 13 марта подорвали партизаны, получил "телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи".

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 марта на сайте Следкома РФ.

"По данным следствия, не позднее 12.00 13 марта… неустановленное лицо заложило в непосредственной близости от входа в кафе, расположенного в городе Новая Каховка, самодельное взрывное устройство, которое в тот же день было приведено в действие", – говорится в сообщении.

О подрыве коллаборанта на проспекте Победы возле кафе "Смачна країна" в оккупированной Новой Каховке проинформировало партизанское движение "Атеш" (движение украинцев и крымских татар). Никто из мирных жителей не пострадал.

14 марта движение "Атеш" уточнило в Telegram, что речь идет о Виталии Гуре.

"Атеш" очень беспокоиться за здоровье Виталия Гуры… Говорили ж Виталик, что работа с рашистами вредит здоровью и вот, что с этого получилось. Ждем хороших новостей, – сказано в сообщении. – Уверяем – Виталик далеко не последний в нашем списке".

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

В середине февраля 2023 года партизаны "Атеш" подорвали автомобиль с оккупантами в Новой Каховке.

12 марта партизаны "Атеш" подорвали железнодорожное полотно в оккупированной части Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, взрыв, здоровье, Херсонская область, партизаны, Следственный комитет РФ, госпиталь, война России против Украины, автомобиль, кафе, Новая Каховка, российские оккупанты, коллаборационизм
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