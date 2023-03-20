Россияне обстреляли два села в Херсонской области, есть пострадавшие – Офис президента Украины

Об этом в Telegram сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Россияне обстреляли село Велетенское в Херсонской области. Пострадала женщина. Также было обстреляно село Львово, где пострадали двое мужчин", – написал Ермак.

20 марта оккупанты также обстреляли село Никольское в Херсонской области, минимум два человека получили ранения, отмечали в ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным ОВА на середину марта 2023 года, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Херсонской области повреждено или разрушено более 5,4 тыс. объектов, 3,7 тыс. из них – это жилые дома.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.