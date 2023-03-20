ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли два села в Херсонской области, есть пострадавшие – Офис президента Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате обстрела оккупантами Велетенского пострадала женщина, отметил Ермак
В результате обстрела оккупантами Велетенского пострадала женщина, отметил Ермак
Фото: wikimapia.org

Российские оккупационные войска 20 марта обстреляли два села в Херсонской области – Велетенское и Львово, есть пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Россияне обстреляли село Велетенское в Херсонской области. Пострадала женщина. Также было обстреляно село Львово, где пострадали двое мужчин", – написал Ермак.

20 марта оккупанты также обстреляли село Никольское в Херсонской области, минимум два человека получили ранения, отмечали в ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным ОВА на середину марта 2023 года, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Херсонской области повреждено или разрушено более 5,4 тыс. объектов, 3,7 тыс. из них – это жилые дома.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, женщины, ранение, население, Офис президента Украины, Андрей Ермак, мужчины, село, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как вырастить вкусные огурцы без горечи. Три главных совета
Как вырастить вкусные огурцы без горечи. Три главных совета
Галина ГРИШИНА
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем
Галина ГРИШИНА
Главный весенний тренд – "фаллические цветочные мотивы". Как это выглядит на звездах. Фото
Главный весенний тренд – "фаллические цветочные мотивы". Как это выглядит на звездах. Фото
Галина ГРИШИНА
Минимализм или блеск. Какие серьги выбрать в 2023 году
Минимализм или блеск. Какие серьги выбрать в 2023 году
"Изменяли ли мне? Я не ловила, а как на самом деле – кто знает". Бывшая жена Остапчука заявила, что никогда не изменяла в отношениях
"Изменяли ли мне? Я не ловила, а как на самом деле – кто знает". Бывшая жена Остапчука заявила, что никогда не изменяла в отношениях
Галина ГРИШИНА
Чем удобрять луковичные растения, чтобы получить самые красивые цветы
Чем удобрять луковичные растения, чтобы получить самые красивые цветы
Рианна, Леди Гага, Честейн и другие. Как выглядят звезды с самым трендовым цветом помады в этом сезоне. 10 фото
Рианна, Леди Гага, Честейн и другие. Как выглядят звезды с самым трендовым цветом помады в этом сезоне. 10 фото
Галина ГРИШИНА
Скрипка выступил для украинских защитников в Бахмуте. Фото
Скрипка выступил для украинских защитников в Бахмуте. Фото
Галина ГРИШИНА
"Это был элитный дом в хорошем районе". Полякова рассказала, как избавилась от своей недвижимости в РФ
"Это был элитный дом в хорошем районе". Полякова рассказала, как избавилась от своей недвижимости в РФ
Галина ГРИШИНА
"Это абсолютный вкус детства, его ни с чем не спутаешь". Как приготовить пышные оладьи на кефире
"Это абсолютный вкус детства, его ни с чем не спутаешь". Как приготовить пышные оладьи на кефире
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе
Длинные ногти и яркий дизайн. Пять вариантов маникюра от Гвен Стефани. Фото
Длинные ногти и яркий дизайн. Пять вариантов маникюра от Гвен Стефани. Фото
Галина ГРИШИНА
Сколько воды нужно выпивать в сутки. Советы от эксперта
Сколько воды нужно выпивать в сутки. Советы от эксперта
Пять причесок с использованием белых искусственных цветов от вьетнамских парикмахеров
Пять причесок с использованием белых искусственных цветов от вьетнамских парикмахеров
61-летний президент Чехии Павел позировал на мотоцикле: Если бы так можно было ездить в заграничные поездки
61-летний президент Чехии Павел позировал на мотоцикле: Если бы так можно было ездить в заграничные поездки
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес на светском мероприятии выставила центральную часть бюста и бедро
53-летняя Лопес на светском мероприятии выставила центральную часть бюста и бедро
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото, видео (72488)
2
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (53446)
3
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (29168)
4
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (19576)
5
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье (17389)
6
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос (16957)
7
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу (15703)
8
Дорофеева в трикотажной майке и со стразами на носу станцевала перед камерой. Видео (13544)
 
 
 
 