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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 86 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, шесть человек ранены – ОВА

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В результате российских обстрелов в Херсонской области снова есть раненые
В результате российских обстрелов в Херсонской области снова есть раненые
Фото: depositphotos.com (архив)

Шесть мирных жителей получили ранения различной степени тяжести из-за российских обстрелов Херсонской области в течение прошедших суток. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации утром 20 марта.

По данным ОВА, захватчики атаковали мирные населенные пункты региона 86 раз.

"Выпустили 385 снарядов из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков, беспилотников, БМП и автоматических гранатометов", – говорится в сообщении.

Жилые кварталы Херсона российские военные обстреляли трижды. В городе повреждены частные и многоквартирные дома.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

По данным Прокудина, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Херсонской области повреждено или разрушено более 5,4 тыс. объектов, 3,7 тыс. из них – это жилые дома.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. 

Теги: Херсон, Херсонская область, раненые, обстрелы, война России против Украины
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