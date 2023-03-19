В Херсонской области российских оккупантов собираются селить в дома уехавших местных жителей – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты продолжают совершать мародерство, отбирая жилье у мирных граждан Украины. В частности, в населенном пункте Стрелковое временно занятой территории Херсонской области в сельском совете при лоббировании сельского головы и на основании принудительно собранных подписей местных депутатов разрабатывается распоряжение о принудительном незаконном отчуждении домов граждан Украины, которые вынужденно покинули населенный пункт", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, такое жилье хотят передать для проживания российских оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
Генштаб ВСУ регулярно сообщает о действиях оккупационных властей в Херсонской области. В частности, о мародерстве россиян, о принуждении изучать российское законодательство и других требованиях.