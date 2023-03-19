В Херсонской области российских оккупантов собираются селить в дома уехавших местных жителей – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты продолжают совершать мародерство, отбирая жилье у мирных граждан Украины. В частности, в населенном пункте Стрелковое временно занятой территории Херсонской области в сельском совете при лоббировании сельского головы и на основании принудительно собранных подписей местных депутатов разрабатывается распоряжение о принудительном незаконном отчуждении домов граждан Украины, которые вынужденно покинули населенный пункт", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, такое жилье хотят передать для проживания российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)