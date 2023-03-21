В Херсонской области 66 обстрелов за сутки, один погибший и семеро раненых – ОВА

"К сожалению, есть жертвы. Один человек погиб, семеро (из них один ребенок) – получили ранения", – добавил он.

Херсон, по данным Прокудина, враг обстрелял три раза. 14 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Глава ОВА сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуирован 41 человек.