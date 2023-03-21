ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области 66 обстрелов за сутки, один погибший и семеро раненых – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Херсон за сутки был трижды обстрелян оккупантами
Херсон за сутки был трижды обстрелян оккупантами
Фото: Херсонська ОВА / Telegram (архив)

За минувшие сутки российские оккупанты совершили 66 обстрелов Херсонской области, выпустив 393 снаряда из тяжелой артиллерии и "Градов". Об этом глава областной военной администрации Александр Прокудин 21 марта сообщил в Telegram.

"К сожалению, есть жертвы. Один человек погиб, семеро (из них один ребенок) – получили ранения", – добавил он.

Херсон, по данным Прокудина, враг обстрелял три раза. 14 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Глава ОВА сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуирован 41 человек.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк в 2023 году регулярно сообщает о попытках российских захватчиков перебросить ДРГ при помощи конфискованных у местного населения моторных лодок на острова в русле реки Днепр и на территорию освобожденного украинскими силами обороны правобережья Херсонской области. Эти ДРГ регулярно уничтожаются украинскими защитниками, отмечает она.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, раненые, артиллерия, жертвы, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, население, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Позитив отреагировал на слухи о романе с танцовщицей Сахневич
Позитив отреагировал на слухи о романе с танцовщицей Сахневич
Галина ГРИШИНА
Как быстро приготовить кофе со сгущенным молоком и льдом. Рецепт холодного напитка
Как быстро приготовить кофе со сгущенным молоком и льдом. Рецепт холодного напитка
Галина ГРИШИНА
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки
Димопулос высказалась о Джеджуле после того, как он заявил о "принципиальных разногласиях политического характера" с их сыном
Димопулос высказалась о Джеджуле после того, как он заявил о "принципиальных разногласиях политического характера" с их сыном
Галина ГРИШИНА
Как выращивать рукколу, чтобы ее листья не горчили. Главные правила
Как выращивать рукколу, чтобы ее листья не горчили. Главные правила
Галина ГРИШИНА
41-летняя Брежнева показала, как изменилась за последние пять лет
41-летняя Брежнева показала, как изменилась за последние пять лет
Галина ГРИШИНА
"Ребята, ну что с головой?" Макаревич рассказал, что в РФ устроили всенародное голосование о его дальнейшей судьбе в стране
"Ребята, ну что с головой?" Макаревич рассказал, что в РФ устроили всенародное голосование о его дальнейшей судьбе в стране
  "Это настолько вкусно, что можно готовить каждый день". Простой рецепт куриных шницелей
  "Это настолько вкусно, что можно готовить каждый день". Простой рецепт куриных шницелей
Галина ГРИШИНА
На музыкальном фестивале в США выступили украинские группы Kazka, Kalush Orchestra, Balaklava Blues. Фото
На музыкальном фестивале в США выступили украинские группы Kazka, Kalush Orchestra, Balaklava Blues. Фото
Галина ГРИШИНА
Как вырастить вкусные огурцы без горечи. Три главных совета
Как вырастить вкусные огурцы без горечи. Три главных совета
Галина ГРИШИНА
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем
Галина ГРИШИНА
Главный весенний тренд – "фаллические цветочные мотивы". Как это выглядит на звездах. Фото
Главный весенний тренд – "фаллические цветочные мотивы". Как это выглядит на звездах. Фото
Галина ГРИШИНА
Минимализм или блеск. Какие серьги выбрать в 2023 году
Минимализм или блеск. Какие серьги выбрать в 2023 году
"Изменяли ли мне? Я не ловила, а как на самом деле – кто знает". Бывшая жена Остапчука заявила, что никогда не изменяла в отношениях
"Изменяли ли мне? Я не ловила, а как на самом деле – кто знает". Бывшая жена Остапчука заявила, что никогда не изменяла в отношениях
Галина ГРИШИНА
Чем удобрять луковичные растения, чтобы получить самые красивые цветы
Чем удобрять луковичные растения, чтобы получить самые красивые цветы
Рианна, Леди Гага, Честейн и другие. Как выглядят звезды с самым трендовым цветом помады в этом сезоне. 10 фото
Рианна, Леди Гага, Честейн и другие. Как выглядят звезды с самым трендовым цветом помады в этом сезоне. 10 фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (77298)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (51594)
3
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (30974)
4
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (30461)
5
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (21104)
6
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (19342)
7
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!" (18771)
8
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу (16474)
 
 
 
 