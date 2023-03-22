В Херсонской области сократили комендантский час – ОВА

Об этом 22 марта сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"С 24 марта он будет начинаться в 20.00 и продлится до 6.00", – сказано в сообщении.

В Херсонской ОВА призвали жителей региона планировать свой день, учитывая комендантский час.

"Во время комендантского часа передвигаться и находиться на улицах населенных пунктов строго запрещено", – предупредили в ОВА.

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.