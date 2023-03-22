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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области сократили комендантский час – ОВА

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В Херсонской ОВА призвали жителей региона планировать свой день, учитывая комендантский час
В Херсонской ОВА призвали жителей региона планировать свой день, учитывая комендантский час
Фото: Херсонська міська рада / Facebook

В Херсонской области сократили продолжительность комендантского часа.

Об этом 22 марта сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"С 24 марта он будет начинаться в 20.00 и продлится до 6.00", – сказано в сообщении.

В Херсонской ОВА призвали жителей региона планировать свой день, учитывая комендантский час.

"Во время комендантского часа передвигаться и находиться на улицах населенных пунктов строго запрещено", – предупредили в ОВА.

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid02izcciJhh76WHfnw4JYnzYqjPMt28XfPGitgosEZZNr6DFvHrPmPZovwq1nKkr6thl

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час. Его длительность устанавливают местные военные администрации или военное командование. 

Во время комендантского часа выходить на улицы можно только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

С декабря 2022 года в Херсонской области комендантский час действовал с 19.00 до 6.30, указали в ОВА.

С 13-го по 17 марта 2023 года в области вводили усиленный комендантский час из-за угрозы появления диверсантов в Херсоне.

Теги: Украина, Херсонская область, комендантский час, запрет, военное положение, Херсонская ОГА, население
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