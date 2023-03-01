В Одесской области с 1 марта сокращается комендантский час – ОВА

Об этом накануне, 28 февраля, сообщил в обращении глава областной государственной (военной) администрации Максим Марченко, видеозапись опубликована в Facebook облгосадминистрации.
"Начиная с 1 марта на территории Одесской области меняется время комендантского часа. Теперь он продлится с полуночи до 5.00", – сказал Марченко.
В администрации напомнили, что во время комендантского часа "запрещено пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений".
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час. Его длительность устанавливают местные военные администрации или военное командование.
Во время комендантского часа выходить на улицы можно только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
До 28 февраля 2023 года комендантский час в Одесской области длился с 23.00 до 5.00.