В Одесской области с 1 марта сокращается комендантский час – ОВА

С 1 марта комендантский час в Одесской области будет действовать с 00.00 до 5.00, сообщили в ОВА Фото: depositphotos.com

Об этом накануне, 28 февраля, сообщил в обращении глава областной государственной (военной) администрации Максим Марченко, видеозапись опубликована в Facebook облгосадминистрации.

"Начиная с 1 марта на территории Одесской области меняется время комендантского часа. Теперь он продлится с полуночи до 5.00", – сказал Марченко.

В администрации напомнили, что во время комендантского часа "запрещено пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений".