В Нацполиции рассказали, что ждет нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь

"Уже не раз мы говорили, что комендантский час устанавливают военные администрации. Эти ограничения пока не отменялись. Вообще в каждом регионе установлен свой период комендантских часов в зависимости от оперативной обстановки. То есть ограничения есть, и, соответственно, их нужно соблюдать, невзирая на праздничные дни. В стране – военное положение, которое предусматривает ряд ограничений. Люди должны это понимать. О каких празднованиях в публичных местах в комендантский час в принципе может идти речь?" – подчеркнул Клименко.
Он напомнил, что если люди нарушают комендантский час, они должны осознавать, что их может остановить патруль для проверки личности. Поэтому важно иметь при себе документы.
"Если их не будет, то для установления личности гражданин может быть доставлен в отделение полиции. Хотелось бы там оказаться в новогоднюю ночь? Не думаю. Поверьте, и нам этого не хотелось бы. Но полиция обязана проверить тех, кто нарушает комендантский час", – сказал он.
При этом полиция может отпустить нарушителя с предупреждением, добавил Клименко.
"Если упростить, то если вы законопослушный гражданин/гражданка с документами и решили прогуляться в комендантский час, вас могут проверить и отпустить с предупреждением. Если же нет документов или есть обоснованные сомнения в ваших намерениях, то есть риск новогоднюю ночь провести в отделении полиции", – подчеркнул он.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час. Его длительность устанавливают местные военные администрации или военное командование.
Во время комендантского часа запрещено пребывание людей на улицах и в общественных местах без специальных пропусков и удостоверений. Выходить можно только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
На сайте Киевского городского совета регистрировали петицию с просьбой отменить комендантский час на Новый год, но она не набрала достаточного для рассмотрения количества голосов.