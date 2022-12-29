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В Нацполиции рассказали, что ждет нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь

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Глава Нацполиции напомнил о комендантском часе на Новый год
Глава Нацполиции напомнил о комендантском часе на Новый год
Фото: Ігор Клименко / Facebook

Комендантский час необходимо соблюдать даже в праздничные дни, заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 29 декабря. Он рассказал, как полиция будет работать на Новый год.

"Уже не раз мы говорили, что комендантский час устанавливают военные администрации. Эти ограничения пока не отменялись. Вообще в каждом регионе установлен свой период комендантских часов в зависимости от оперативной обстановки. То есть ограничения есть, и, соответственно, их нужно соблюдать, невзирая на праздничные дни. В стране – военное положение, которое предусматривает ряд ограничений. Люди должны это понимать. О каких празднованиях в публичных местах в комендантский час в принципе может идти речь?" – подчеркнул Клименко.

Он напомнил, что если люди нарушают комендантский час, они должны осознавать, что их может остановить патруль для проверки личности. Поэтому важно иметь при себе документы.

"Если их не будет, то для установления личности гражданин может быть доставлен в отделение полиции. Хотелось бы там оказаться в новогоднюю ночь? Не думаю. Поверьте, и нам этого не хотелось бы. Но полиция обязана проверить тех, кто нарушает комендантский час", – сказал он.

При этом полиция может отпустить нарушителя с предупреждением, добавил Клименко.

"Если упростить, то если вы законопослушный гражданин/гражданка с документами и решили прогуляться в комендантский час, вас могут проверить и отпустить с предупреждением. Если же нет документов или есть обоснованные сомнения в ваших намерениях, то есть риск новогоднюю ночь провести в отделении полиции", – подчеркнул он.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час. Его длительность устанавливают местные военные администрации или военное командование. 

Во время комендантского часа запрещено пребывание людей на улицах и в общественных местах без специальных пропусков и удостоверений. Выходить можно только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

На сайте Киевского городского совета регистрировали петицию с просьбой отменить комендантский час на Новый год, но она не набрала достаточного для рассмотрения количества голосов. 

Теги: Новый год, полиция, комендантский час, российская агрессия, война России против Украины, Национальная полиция, Игорь Клименко
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