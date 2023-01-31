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КИЕВ

В Киеве вводят новые пропуска для проезда на автомобиле в комендантский час

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Заменить старые пропуска на новые можно с 1-го по 15 февраля
Заменить старые пропуска на новые можно с 1-го по 15 февраля
Фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

С 1 февраля в Киеве вводят пропуска нового формата для передвижения по городу во время комендантского часа на автомобиле. Об этом 31 января заявил комендант города Киева генерал-майор Виктор Плахтий, сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации (КГВА) в Telegram.

"Мы обновляем систему, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, которые относятся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры города и органов государственной власти. Жителям и гостям города Киева настоятельно рекомендуем соблюдать правила комендантского часа, которые доводятся через коммунальные средства массовой информации, объявления в общественном транспорте и сообщения на досках объявлений", – заявил комендант. 

Заменить старые пропуска на новые можно с 1-го по 15 февраля в комендатуре столицы, сообщили в КГВА. 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час. Его длительность устанавливают местные военные администрации или военное командование.

Во время комендантского часа запрещено пребывание людей на улицах и в общественных местах без специальных пропусков и удостоверений. Выходить можно только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В Киеве комендантский час действует с 23.00 до 5.00.

Теги: Киев, транспорт, Украина, война, комендантский час, комендатура
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