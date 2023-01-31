В Киеве вводят новые пропуска для проезда на автомобиле в комендантский час

Заменить старые пропуска на новые можно с 1-го по 15 февраля Фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

"Мы обновляем систему, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, которые относятся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры города и органов государственной власти. Жителям и гостям города Киева настоятельно рекомендуем соблюдать правила комендантского часа, которые доводятся через коммунальные средства массовой информации, объявления в общественном транспорте и сообщения на досках объявлений", – заявил комендант.

Заменить старые пропуска на новые можно с 1-го по 15 февраля в комендатуре столицы, сообщили в КГВА.