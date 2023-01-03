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В Киевской области депутат в комендантский час напал на полицейских и скрылся с места происшествия. Видео

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Депутат сорвал нагрудную бодикамеру и повредил ее, в то же время угрожая полицейским физической расправой, отметили в ГУ Нацполиции Киевской области
Депутат сорвал нагрудную бодикамеру и повредил ее, в то же время угрожая полицейским физической расправой, отметили в ГУ Нацполиции Киевской области
Скриншот: Поліція Київщини / YouTube

Депутат местного совета напал на патрульных полицейских в Киевской области, после чего скрылся от правоохранителей.

Об инциденте, который произошел 24 декабря 2022 года во время патрулирования в поселке Ракитное, сообщается на сайте Главного управления (ГУ) Нацполиции в Киевской области.

Отмечается, что патрульные полицейские в комендантский час (около 23.20) остановили автомобиль Audi, водитель которого находился с "явными признаками алкогольного опьянения".

"Во время документирования водителя на место происшествия подъехал автомобиль Mitsubishi под управлением 65-летнего местного представителя власти, который вышел из автомобиля и начал безосновательно обвинять сотрудников полиции", – говорится в сообщении.

В дальнейшем депутат спровоцировал конфликтную ситуацию, добавили в полиции.

"Агрессивно вел себя по отношению к силовикам, законным требованиям которых оказывал неповиновение, сорвал нагрудную бодикамеру и повредил ее, в то же время угрожая полицейским физической расправой. При попытке задержания депутат сопротивлялся и скрылся с места происшествия", – отмечается в сообщении.

Следователи начали досудебное расследование по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа (ч.1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины).

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет, или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет, или лишение свободы на тот же срок", – резюмировали в ГУ Нацполиции в Киевской области.

ВИДЕО
Видео: Поліція Київщини / YouTube
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