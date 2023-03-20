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КИЕВ

Глава КГВА подписал указ об изменении комендантского часа в Киеве

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Сейчас комендантский час в Киеве действует с 23.00 до 5.00
Сейчас комендантский час в Киеве действует с 23.00 до 5.00
Фото: EPA

Начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве с 26 марта 2023 года. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

Согласно документу, комендантский час будет действовать с 0.00 до 5.00 ежедневно.

"Уменьшение продолжительности комендантского часа стало следующим последовательным решением после усовершенствования системы инженерных заграждений в столице. Но и на этом мы не останавливаемся. Вскоре ждите новых изменений, которые позволят сделать жизнь киевлян и гостей города более комфортной и цивилизованной. Настолько, насколько сейчас позволяет война и ситуация с безопасностью", – сказал Попко, которого цитирует пресс-служба КГВА.

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться на транспорте или пешком, напомнили в администрации.

"Выходить на улицу можно только чтобы дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги", – отметили в КГВА.

Комендантский патруль имеет право задержать гражданина, который нарушает порядок, чтобы проверить у него наличие документов и установить причину нарушения комендантского часа, добавили в администрации.


Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час. Его длительность устанавливают местные военные администрации или военное командование.

Сейчас комендантский час в Киеве действует с 23.00 до 5.00.

17 марта КГВА сообщила, что в Киеве сократят длительность комендантского часа.

Теги: Киев, Украина, комендантский час, военное положение, Сергей Попко
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