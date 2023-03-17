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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве сократят комендантский час – КГВА

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Сейчас комендантский час в Киеве действует с 23.00 до 5.00
Сейчас комендантский час в Киеве действует с 23.00 до 5.00
Фото: depositphotos.com

В Киеве сократят длительность комендантского часа. Об этом 17 марта сообщила в Telegram пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"После решения вопроса об усовершенствовании системы инженерных заграждений сейчас идет процедурное согласование сроков и порядка изменения продолжительности комендантского часа в Киеве. Согласно рабочему варианту, вероятнее всего, с 26 марта комендантский час в столице Украины сократится. Начиная с указанной даты, он будет длиться с 0.00 до 5.00 каждый день", – рассказал глава КГВА Сергей Попко.

Он отметил, что сокращение комендантского часа позволит, в частности, продлить работу общественного транспорта.

Сейчас комендантский час в Киеве действует с 23.00 до 5.00.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час. Его длительность устанавливают местные военные администрации или военное командование.

Во время комендантского часа запрещено пребывание людей на улицах и в общественных местах без специальных пропусков и удостоверений. Выходить можно только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, КГГА, комендантский час, война России против Украины, Сергей Попко
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